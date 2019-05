BIVŠI FUDBALER CRVENE ZVEZDE ŽRTVA BAHATIH INVESTITORA! Rašković: Prevarili su me za 100.000 evra, prošao sam kao golman Stojke!

Milanko Rašković (38), bivši fudbaler Crvene zvezde, tvrdi da su ga dvojica investitora iz Beograda, od kojih se jedan ubio, prevarila za 100.000 evra, koje im je svojevremeno dao za stan na Čukarici. Stan nikada nije izgrađen, a celokupni iznos novca nisu mu vratili iako ima sve priznanice i ugovore, zbog čega je bio primoran da se obrati sudu.



Proslavljeni sportista ispričao je za Kurir kako je ostao i bez novca i bez stana.

Sedam godina borbe

- Pre sedam godina sam izvesnom R. M. i pokojnom S. D., koji su bili vlasnici jednog građevinskog preduzeća, isplatio sumu za stan od 60 kvadrata u zgradi na Čukarici, čija izgradnja u tom trenutku nije bila započeta. Nakon potpisivanja ugovora o zajedničkom investiranju i regulisanju imovinskih prava, isplatio sam im 50.000 evra u kešu, a posle tri meseca još 50.000 - priča Rašković i nastavlja:



- Međutim, nekretnine ni dan-danas nema, kao ni mog novca.



Naš sagovornik ističe da je, kao i većina sportista sa inostranom karijerom, odlučio da zarađeni novac uloži u nekretninu.



- Sa tadašnjom suprugom Ivanom došao sam na ideju da kupimo stan. Pošto već imam dve nekretnine u svom vlasništvu, odlučio sam da nova bude na njeno ime. Pošto je moj bivši tast radio u građevinskoj firmi, povezao me je sa investitorom R. M., koji mu je bio kućni prijatelj. On je valjda bio glavni, a zamenik mu je u to vreme bio S. D. Jednom prilikom su me nazvali i pitali da uđemo u zajednički biznis. Iako u početku nisam bio siguran, kasnije sam pristao. Dogovorili smo se o kupovini stana i potpisali ugovor - kaže Rašković i dodaje da je stan koji je isplatio koštao 80.000 evra, a dve garaže 20.000 evra.



- Međutim, investitori su prodali taj plac na kome je trebalo da izgrade zgradu i tamo se sada nalazi supermarket. Posle dosta preganjanja, uspeo sam da povratim uloženih 50.000 evra, a zbog druge polovine bio sam prinuđen da tužim investitore - kaže bivši fudbaler.

Odlažu ročišta

On dodaje da se investitor S. D. u međuvremenu ubio, a da se drugi sve vreme vadi da je njegovih 100.000 evra podelio sa pokojnim kolegom i da nema novac.



- Sada smo na sudu. Suđenje, koje je počelo još 2012, stalno se odlaže. Recimo, za godinu dana smo imali samo dva ročišta. Sve godinama stoji u mestu. Ogorčen sam i upustio sam se u ovu borbu zbog svoje ćerke, jer sam planirao da taj stan njoj ostavim. Takođe, želim da upozorim ljude, jer je mnogo njih koji su upali u zamku prevaranata, kao i ja. Jedan od njih je i moj drug, golman Vladimir Stojković Stojke. Prevaren sam na sličan način kao i on - završava Milanko.

Nije jedini

Mnogima su ostali dužni

Rašković kaže da on nije jedina žrtva investitora.

- Mnogi su im dali novac za stanove, u koje se nikada nisu uselili. Neki su ih pritiskali i uspeli da povrate novac ili deo, neki su kao i ja potražili pravdu na sudu. Jedan investitor je na kraju uzeo pištolj i izvršio samoubistvo, jer je prevario mnoge, a nije našao način da im vrati uloženo - kaže on.

Prevaren i fudbaler Stojković

Ojadili ga za 23 miliona dinara

Žrtva prevare bio je i golman Partizana Vladimir Stojković Stojke, koji je tokom 2015. i 2016. odlučio da uloži novac u kupovinu zemljišta na Makiškom polju. Kako se sumnja, Uroš Janković, bivši potpredsednik opštine Čukarica, zajedno sa lažnim advokatom Vladimirom Đurkovićem i fudbalskim menadžerom Miroslavom Stefanovićem, prodavao je Stojkoviću tuđe placeve tako što su sačinjavali falsifikovane ugovore. Stojković nikada nije postao vlasnik placeva, a odštetni zahtev koji je podneo sudu je na 23 miliona dinara. Lažni advokat Đurković i menadžer Stefanović priznali su krivicu i već su osuđeni, dok se bivšem potpredsedniku opštine i dalje sudi.

