ŽESTOKA RASPRAVA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Potpredsednik Partizana Vladimir Vuletić odgovorio navijačima Crvene zvezde

Najžešći u osporavanju Zvezdine titule je potpredsednik Partizana Vladimir Vuletić. Vuletić je reagovao i na društvenim mrežama.

Na Instagram nalogu "Red star Belgrade" navijači Crvene zvezde su objavili fotografiju Vuletića, uz navodni citat sa jedne televizije, i spisak fudbalera iz Hrvatske koji su posle Drugog svetskog rata igrali za Partizan.

Vuletić se javio i u komentaru napisao:

"Poštovana gospodo, odgovor na to što se "potate" je sledeći: Izjava, koju ovde parafrazirate, ne odgovara istini. Parafrazirali ste moju izjavu sa gostovanja na Prvoj TV u kojom sam izjavio da, dok su Partizani (a ne FK Partizan, budući da tada još nije ni postojao) oslobađali Jasenovac i vodili Blajburšku operaciju, FK CZV je osnivana i igrala prijateljske utakmice, a kao svoju prvu prijateljsku, protiv reprezentacije Albanije. A osnivači FK Partizan su bili vojna lica Jugoslovenske armije. Jedan od najvažnijih bejaše Konstatin Koča Popović. Igrači koje ovde miksujete zajedno sa mojom izjavom koju falsifikujete nemaju baš nikakve veze sa osnivanjem FK Partizan. Da, igali su u FKP kao i mnogi iz bivših republika i u FKP i u FKCZV. To su sve činjenice koje moji đaci znaju, bez obzira na vaše blasfemične pokušaje da navode iz jednog tabloida proglašavate za istinu, što me beskrajno zabavlja. Ono što vi treba da znate je da su samo svemir i ljudska glupost neograničeni. Uživajte, privremeno, u falsifikovanju istorije, duhu koji lebdi nad "Rajkom" i vašim proslavama titula koje, prošle i ove godine, liče na Martinove "Pesme vatre i leda". Prijatno svima a sada neka krenu dalje uvrede, 3, 2, 1...počnite!"

Vladimir Vuletić je aludirao na utakmicu koja je odigrana 26. aprila 1945. godine u Tirani, kada je Crvena zvezda savladala reprezentaciju Albanije sa 5:2.

