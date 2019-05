Ya en Buenos Aires, camino a casa, con mi amigo @matiasmorlaok. Muy contento con la noticia que Alberto Fernández será nuestro nuevo presidente, de la mano de la GRAN Cristina. Saludos a todos! 🇦🇷

A post shared by Diego Maradona (@maradona) on May 21, 2019 at 5:44pm PDT