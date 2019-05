ISPLIVAO ŠOKANTAN SNIMAK! Sala se pre tragedije žalio prijatelju: Niko me ne pita šta ja želim, bitan im je samo novac! Nemam pojma šta će biti...

Sala je poručio prijatelju da ne želi da ide u Kardif.

"Sinoć sam se čuo sa Meisom (Salin agent). Rekao mi je da mu se javio Frank Kita (sin vlasnika Nanta). Žele da me prodaju. Stigla je ponuda Kardifa, uspeli su da dogovore dobre uslove, dobiće dosta novca i žele da odem tamo", rekao je Emiliano Sala i dodao:

"Ugovor je dobar, ali mi sa fudbalske strane nije zanimljiv. I tako... Pokušavaju na sve načine da me nagovore. Ne plašim se ja, navikao sam da se borim tokom karijere i tamo bih izborio mesto... Ali sam rekao Meisi da mi mora pronaći nešto bolje. On misli da s fudbalske strane, s pozicije na kojoj se trenutno nalazimo, mi smo ti koji pregovaramo. Je*e mi se za pozicije moći, želim nešto zanimljimo u smislu ugovora i igračke perspektive".

Sala je zatim osuo paljbu po sinu vlasnika Nanta.

"Ne želim da pričam sa Kitom, ne mogu da se nerviram. Muka mi je od njega samo kad ga vidim. Što se njega tiče, on bi me poslao u Kardif, samo da dobije novac koji želi. On želi da odem, a nije me pitao šta ja želim... Bitan mu je samo novac... Ma potpuni haos. To ti je to..."

Podsetimo, nesrećni fudbaler je stradao kada se avion u kom je bio srušio u Lamanš.

Kardif i Nant još uvek nisu razrešili finansijske zavrzlame oko Salinog transfera. Nant je nedavno tužio engleski klub jer nije na vreme uplatio ratu odštete.

