NESTALI SIN GOLMANA MILOJEVIĆA OGLASIO SE PO POVRATKU KUĆI: Imao sam probleme na fakultetu, u porodici, sa devojkom... Hteo sam da se sklonim od svih (VIDEO)

"Imao sam probleme na fakultetu, porodične probleme sam imao, kao iprobleme sa devojkom, samo sam hteo da se sklonim na jedno vreme od svih", rekao je Mladen koji je pronađen posle 32 sata od trenutka nestanka.

"Potražio sam pomoć ali niko nije mogao da mi pomogne, pa sam se uspaničio, da se tata ne naljuti, jer sam mu uzeo automobil i koji mi se još pokvario", objašnjava on i dodaje da je onda ostavio automobil na naplatnoj rampi i krenuo peške kroz šumu.

"Išao sam kroz neku šumu, stigao sam skoro do Smedereva, pa sam se umorio, naišao sam na neki nadvožnjak i ispod njega sam seo da odmorim, tu me je našla policija koja me je odvela u stanicu u Smederevu. Odtalo znate", rekao je Milojević, koji je sada sa svojom porodicom i oseća se dobro.

Mladen Milojević je nestao u petak oko 19 časova i za njim se tragalo oko 30 sati. Sada je opet sa porodicom u Jagodini.

kurir.rs / pink.rs

Kurir