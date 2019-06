RAPORT IZ MINHENA! Joca Damnjanović za Kurir: Lepo je biti deo Bajernove porodice, a Luka, Mijat i Filip su mi sa Ajntrahtom ulepšali godinu, sledeće sezone gledaću Crvenu zvezdu u Evroligi!

Jovana Damnjanović, jedna od najboljih srpskih fudbalerki, odigrala je dobru sezonu u dresu velikog Bajerna. Bavarskom ženskom timu trofeji su izmakli u Bundesligi i Ligi šampiona, ali popularna Joca otkriva za Kurir da će Bajern biti još jači naredne godine.

Kako nam Jovana reče iza nje je sezona, puna uspona i padova, neverovatnih pobeda i istorijskih uspeha, ali isto tako i velikih razočarenja. O svemu tome, kao i o srpskom Ajntrahtu, druženju sa našim košarkašima Bajerna, te voljenoj Crvenoj zvezdi, pričala je Joca za Kurir.



Kako biste opisali sezonu koja je završena. Kako ćete je pamtiti?



- Imali smo za cilj da osvojimo Bundesligu, ali nažalost u tome nismo uspeli. Iako smo u drugom delu sezone pobedili direktnog protivnika za titulu ekipu Volfzburga. Kiksnuli smo na malim utakmica. I tu nam je bio kraj - počela je razgovor za Kurir Jovana Damnjanović (24).



Sezonu ste završili bez povrede, nakon godinu dana pauze pre toga. Sigurno vam nije bilo lako na štakama, zar ne?

- Pre svega predivan je osećaj stajati na terenu svakodnevno sa igračicama i raditi ono što najviše voliš. Posle skoro dve sezone u kojima se zbog različitih povreda nisam naigrala fudbala i zbog kojih sam imala višemesečene pauze, zaista sam presrećna što sam ovu završila zdrava.

Iza vas je druga sezona u Bajernu, kako su vas prihvatili Nemci?



- Odlično sam prihvaćena, s obzirom da sam skoro šest godina u Nemačkoj. Nemci vole naš temperament i tu neku goreću želju u nama za dokazivanjem, taj naš popularni srpski inat.

Šta Nemci misle o Srbima i našem fudbalu?



- Znaju da imamo mnogo vrhunskih igrača, ali pitanje koje mi najčešće postavljaju je "a zašto vaša reprezentacija nema rezultate". Osim toga pratili su i Ligu šampiona i bili su iznenađeni rezultatima Crvene zvezde, te posebno očarani atmosferom na stadionu.



Kako je u Minhenu, koja su vam omiljena mesta za odmor?



- Minhen je zaista predivan grad koji pruža mnogo mogućnosti za odmor i relaksaciju. Omiljena mesta su mi Olimpijski park i Engleska bašta. Tu najčešće nalazim svoj mir.



Nosite "devetku", jel vam to omiljeni broj?

- Ne, nije mi ti omiljeni broj. (smeh) Ranije sam nosila "sedmicu" ili 14, ali s obzirom da nisu bili slobodni, odlučila sam se za "devetku".



Šta za vas znači nositi dres takvog giganta kakav je Bajern?



- Bajern je najveći nemački klub i zaista mi je čast biti deo "Bajernove familije", kako Bavarci vole da kažu.



Igrali ste polufinale Lige šampiona, zašto niste uspeli da prođete u finale?



- Nažalost nismo uspeli da se plasiramo u finale, iako smo sigurno mnogo bolja ekipa od Barselone. Nedostajalo nam je malo sportske sreće u revanšu, ali šta je tu je. To je fudbal.



Da li ste možda gledali utakmice Ajntrahta i srpski triling Jović - Kostić - Gaćinović?

- Obožavala sam da gledam Ajntraht ove sezone. Neverovatno je šta su momci ove godine sve uradili. Taj "moćni fudbal", brza tranzicija, neverovatna agresivnost i timska igra su me zaista očarali. Žao mi je što nisu uspeli da izbore plasman u Ligu šampiona. Videlo se da im je ponestalo energije na kraju sezone.

U KK Bajern su Stefan Jović, Nemanja Dangubić i Vladimir Lučić, trener je Dejan Radonjić, Milan Mačvan je povređen. Da li ste se družili sa njima ili išli na košarkaške utakmice?

- Imali smo prošle sezone jednu zajedničku večeru kod Ulija Henesa. Posle toga nismo imali kontakta. Zbog svojih obaveza nisam mogla da idem na njihove utakmice, ali sledeće sezone ću ići češće. (smeh) U svakom slučaju duel protiv Crvene zvezde u Evroligi neću propustiti!



Često privatno nosite majice Crvene zvezde. Da li ste pratili utakmice svog bivšeg kluba, onaj muški deo?



- Naravno, redovno pratim utakmice Crvene zvezde i sigurno sam jedan od najvećih fanova "na daljinu". Žao mi je što nisam u mogućnosti da češće budem na Marakani, ali su zato tata i brat redovno tu da podržavaju klub i za mene. U svakom slučaju drago mi je što se Zvezda polako vraća tamo gde joj je mesto - zaključila je Jovana Damnjanović.

Neotvaranje pošte

Skoro mi isekli struju

Nemački jezik govorite perfektno, jel bilo nekih anegdota na početku?

- Ma bilo je par anegdota... (smeh) U mojoj prvoj godini u Volfzburgu poštu nisam otvarala, mislila sam da je sve što dolazi nebitno. Na kraju se ispostavilo da struju nisam platila više meseci, a to sam tek shvatila kada su došli da me isključe. Srećom to se nekako brzo rešilo, tako da me nisu isekli. (smeh) Otada redovno proveravam poštu!