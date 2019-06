LUKI JE NA POČETKU KARIJERE POMOGAO ROĐAK, TRENER PARTIZANA SAVO MILOŠEVIĆ: Jović je danas fudbalska zvezda broj 1, a ovo o njegovoj karijeri niste znali

Bivši đak Crvene zvezde tako je zvanično postao najskuplje plaćeni srpski fudbaler potpisom šestogodišnjeg ugovora sa najtrofejnijim klubom Evrope. A nije uvek u karijeri i životu porodice Jović bilo lako. Mnogo je detalja koje danas Lukin otac Milan priča sa setom i ponosom. Posebno kada su u pitanju prvi fudbalski koraci, sada već bivšeg napadača Ajntrahta.



"On je samo, i samo jedan veliki talenat. Znam koliko je emotivan, koliko mu teško padaju neke stvari iz prošlosti, ali reći ću vam da on detinjstvo praktično nije ni imao. Bio je dete kada su mu se razbolele i baka i sestra, ja sam često boravio u Beogradu kako bih bio uz njih... Moj otac, a njegov deda, bio je često prinuđen da ga čuva. Morao je s njim da ide i na njivu, a bio je veoma živahan. Dešavalo se da deda mora da ga zaveže, da mu mali ne pobegne... Ali opet kažem sve je to život, a naša drama se završila na najbolji mogući način. Moj rođak Savo Milošević pomogao mi je oko lečenja kćerke, sa Dejanom Stankovićem i Sinišom Mihajlovićem skupio novac za intervenciju u Italiji. Hvala mu do neba", skoro sa suzom u oku rekao je Milan Jović pre šest godina.

Jović senior je nedavno i za Kurir pričao kako je u vreme dok Luka još nije prešao u Crvenu zvezdu sa sinom morao da spava u gepeku automobila.

"Spavali smo starom pasatu karavanu. Oborim zadnje sedište, ponesem od kuće jastuk i ćebe i Luki napravim krevet. Tako smo čekali utakmice, jer smo iz Batara morali da krenemo ranije. Sećam se da je jedan vikend igrao dve utakmice, prvu u subotu po podne, a drugu u nedelju rano ujutru. Nije nam se isplatilo da se vraćamo preko Drine. Doterao sam automobil ispred južne tribine i tu smo proveli noć. Palio sam ga često da se mali ne bi smrzao. Prilazili su nam portiri da vide šta se dešava, čak su nas gledali i ljudi koji čeprkaju po kontejnerima... Svi su se čudili."

