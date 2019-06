FUDBALERI OTPUTOVALI U UKRAJINU: Veliki broj pripadnika srpske policije prati Orlove na meč visokog rizika u Lavov! (KURIR TV)

Specijalni izveštač Kurira iz Ukrtajine - Miloš Bjelinić

Razlog za prisustvo većeg broja policajaca je činjenica da je duel u Ukrajini ocenjen kao visoko rizičan.

To međutim nije poremetilo atmosferu među izabranicima selektora Mladena Krstajića.

- Ukrajina je veoma dobra reprezentacija, pripremili smo utakmicu na najbolji mogući način. Ako budemo pravi, ako damo maksimum, mislim da rezultat neće izostati", rekao je Milenković.

Milenković kao najjači adut Ukrajine izdvojio je - kolektiv.

"Igraju kao ekipa, svi se zajedno brane, svi zajedno napadaju. Imaju dobar defanzivi blok koji je teško probiti... Imaju tri napadača koji se rotiraju, menjaju pozicije u toku igre tako svaki od njih ima kvalitet koji može da napravi problem i zato moramo biti maksimalno koncentrisani da ne bi bilo nekih problema",

rekao je on.

Milenković je naveo da je spreman za meč, da se fizički odlično oseća.

"Nema umora. Meni je uvek bila čast da igram za reprezentaciju. Osećam se uvek super kada dodjem da igram za Srbiju. Mislim da je to lepa stvar u karijeri svakog igrača. Meni je to stvarno nešto veliko", rekao je on.

Srbija će protiv sebe u Lavovu imati i tradiciju, jer nikad do sad nije slavila "Ja u fudbalu malo malo pratim statistiku i tradiciju. Svaka utakmica je za sebe, tako i ova. Ne obazirem se mnogo na to", rekao je Milenković, koji će igrati i za mladu reprezentaciju Srbije na Evropskom prvenstvu.

U centru pažnje u nacionalnom timu je Luka Jović koji će karijeru nastaviti u Real Madridu.

"Svi smo mu čestitali. To je velika stvar i za srpski fudbal i za Luku koji je sjajan igrač i tim transferom je to dokazao. Želim mu svu sreću u Realu. Zasluženo je prešao tamo", rekao je Milenković.

Dosadašnji saigrač Jovića u Ajntrahtu, Mijat Gaćinović rekao je da je Jović, nakon transfera u Real, sigurno motivisan da i u meču protiv Ukrajine pokaže da nije slučajno prešao u redove "kraljevskog kluba".

"Sigurno da će da mi fali u Frankfurtu, ali kad se ponuditi takva opcija kako da kažeš ne", rekao je Gaćinović i dodao da će on "najverovatnije" ostati u Ajntrahtu.

Govoreći o predstojećem meču protiv Ukrajine, Gaćinović je naveo da nacionalni tim čeka težak zadatak.

"Svaka utakmica nam je važna, pogotovo sad ova sledeća. Čeka nas težak protivnik i teško gostovanje. Idemo u Ukrajinu da se vratimo sa što boljim rezultatom... Ja se nadam sa tri boda", rekao je on.

Po njegovim rečima, Ukrajinci su u meču protiv Portugala pokazali da su "jako dobra i organizovana ekipa.

"Mislim da je tu trener jako važan i da to jako dobro vodi. Čeka nas težak zadatak. Ali, mi treba da igramo našu igru, da napadamo, da probamo da damo golove. Ne treba da idemo tamo da igramo defanzivno, treba da igramo našu igru, imamo kvalitet ofanzivni i to treba da pokažemo", istakao je Gaćinović.

Ni Gaćinović se ne obazire na tradiciju protiv Ukrajine.

"To nisam ni znao. To ne treba ni da nas interesuje", rekao je Gaćinović.

