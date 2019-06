JOVIĆEVA EMOTIVNA PORUKA: Luka se obratio prvi put od prelaska u Real Madrid! Ovo su njegove reči (FOTO)

Hallo liebe Eintracht Fans, wie ihr bereits erfahren habt, werde ich zu Real Madrid wechseln. Natürlich möchte ich die Chance nutzen und mich hier nochmal mit ein paar Worten an euch zu wenden. Die letzten 2 Jahre bei Eintracht Frankfurt habe ich sehr genossen. Ich habe viele tolle Menschen kennengelernt und in einem fantastischen Verein gespielt, der auch durch die Fans zu etwas ganz besonderem gemacht wurde. Auf unsere sportlichen Leistungen können wir stolz sein. Diese Europa League Saison mit euch werde ich niemals vergessen! Das Highlight war natürlich der DFB-Pokal Gewinn 2017/2018 in Berlin! Natürlich fällt es mir gerade deshalb auch nicht leicht, Frankfurt zu verlassen. Jedoch öffnet mir Real Madrid eine riesige Tür, ein noch größerer Fußballer zu werden. Jedes Kind hat diesen Traum, bei solch einem Club zu spielen. Und ich erfülle mir diesen nun. Ich möchte mich bei der gesamten Eintracht und den tollen Fans bedanken. Danke, für die Chance, die ihr mir gegeben habt, mich persönlich weiterzuentwickeln! Danke für eure Unterstützung! Ihr werdet immer einem Platz in meinem Herzen haben! Euer Luka Dear Eintracht fans, As you have already read, I will move to Real Madrid. Of course, I would like to take this opportunity to contact you here again with a few words. I really enjoyed the last 2 years at Eintracht Frankfurt. I met a lot of great people and played in a fantastic club, which was also made by the fans to something very special. We can be proud of our achievements. I will never forget this Europa League season with you! The highlight was of course the DFB Cup win 2017/2018 in Berlin! That’s why it's not easy for me to leave Frankfurt. However, Real Madrid opens a huge door for me to become an even bigger footballer. Every child has this dream of playing at such a club. My dream comes true now. I would like to thank the whole club and the great fans. Thank you for giving me the opportunity to develop my personality! Thank you for your support! You will always have a place in my heart! Your Luka

