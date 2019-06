HRVATSKA NA NOGAMA! Zdravko Mamić PRETI: Ako me zatvore, uradiću isto što i general Praljak!

Vrhovni sud je odbio predlog za izuzeće predsednika Kantonalnog suda u Osjeku u drugom predmetu protiv Zdravka Mamića.

U njemu je optužen za izvlačenje novca preko ofšor kompanija. Ova odluka znači uklanjanje poslednje prepreke za raspisivanje nove poternice za Zdravkom Mamićem. To samo znači da njegovo dvojno državljanstvo neće biti prepreka za izručenje Hrvatskoj.

'' Ako me budu na silu prebacili, ja sam već davno obećao šta ću da napravim. Živ se neću pojaviti pred hrvatskim sudom. Neću sedeti ni u Hrvatskom zatvoru, ali u bosanskom bez problema. Vrlo jednostavno, biće ponovljen slučaj Prajak. Šta više hoćete od mene? rekao sam da ne bih živ otišao na hrvatski sud i to je to,'' rekao je Mamić za Index.hr.

Mamić je iskoristio priliku da prokomentariše sudije i suđenje u Hrvatskoj.

'' Meni su sudije koje su sudile rekle da ću biti slobodan. Ja sam se sa njima družio, viđao, pio i znao sam da ću biti slobodan. Meni su čak moji advokati rekli da ću biti slobodan,a onda je na te iste sudije izvršen pritisak. Rečeno mi je da je celo sudijsko veće ucenjeno u OSjeku i nisam imao izbora, rekao je Mamić.

