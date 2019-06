NEĆU DA ON SREĆNO IGRA FUDBAL DOK JA PATIM! Bura u Brazilu se nastavlja: Procurila prepiska devojke koja je optužila Nejmara za silovanje i njenog advokata!

Sada je procurila prepiska manekenke i njenog advokata:

"Da li sam ja trebala da idem kod doktora? Mislila sam da se neću živa vratiti u Brazil. Htela sam ga razotkrijem još u Parizu, ali plašila sam se jer sam bila sama. Bože, on je lud", napisala je Najila, a advokat joj je odgovorio:

"Zakon te štiti, ako imaš fotografije, to je dovoljno. Kad se malo smiriš, pošalji materijal."

Najila se nije smirila, nego je nastavila s porukama:

"Tukao me je, pa je fotografisao moju modru zadnjicu, valjda da se posle pohvali prijateljima. Narednog dana ja sam njega udarila jer nisam htela kući da se vratim ljuta. Ili mrtva. Tukao me i silovao, bio je pijan i drogiran, i sam to kaže u porukama. Nasilan je i treba ga zatvoriti, ne ispunjava zahteve da se kreće u društvu, pretnja je i za samog sebe."

Nekoliko sati kasnije ponovno se javila advokatu.

"Objaviću snimak. Ne želim da ispadne čist i nastavi srećno da igra fudbal dok ja patim. Neću da patim sama", napisala je advokatu, na šta je dobila oštar odgovor.

"Zakon postoji s razlogom, ali ako želiš sama da isteraš pravdu, možda je bolje da pronađeš drugog advokata."

Trinidade se složila sa tin i obećala je da će mu poslati potrebnu dokumentaciju za raskid saradnje, ali i zaključila da joj je jedini cilj da se sama dobro brine o svojoj ćerki.

Trindade je prošlog petka optužila Nejmara za silovanje, rekavši u intervjuu za jednu brazilsku televiziju da želi pravdu.

Brazilski fudbalski savez objavio je da će Nejmar zbog povrede skočnog zgloba propustiti predstojeći Kup Amerike.

