BILI SMO RASPOLOŽENI, NISMO SE ČAK NI SLIKALI ZA INSTAGRAM, A ONDA... AUTO VIŠE NIJE BIO NA PUTU, LETELI SMO! Završena rekonstrukcija stravične nesreće u kojoj je poginuo slavni španski fudbaler! JEZIVO (VIDEO)

Huan Manuel iz smrskanog automobila samo čudom izašao nepovređen, ali u potpunom šoku. Mislio je da može da spasi rođake iz vozila koje je uveliko bilo u plamenu.

Hitna pomoć, policija i vatrogasci zatekli su ga sa teškim opekotinama, jedva pri svesti. Skoro da je i sam izgoreo pokušavajući da uzvuče rođake napolje.

Danima se borio za život u bolnici, dok ostaloj dvojici nije bilo spasa. Na mestu su ostali mrtvi!

Huan Manuel Kalderon ispričao je španskim medijima stravične detalje nesreće. Novinari "El Munda" rekonstruisali su kobnu vožnju, od polaska iz Ekstramadure u 10:20 do tragedije u 11:45.

"Raspoloženje je bilo na nivou, kao i uvek, ali nismo se slikali za Instagram kao što smo to najčešće radili. Hose Antonio je hteo da iznenadi ćerke i suprugu. Kada je do njega došla informacija da neće igrati protiv Kadiza hteo je što pre da stigne do Sevilje. Čuo se sa roditeljima koji su bili u šopingu. Džonatan i ja smo trebali da izađemo u Utreri, a on onda da ode kući u Montekvinto. Video sam da vozi strahovito brzo i onda odjednom... Više nismo bili na putu. Auto je bio u vazduhu. Leteli smo", rekao je Huan Manuel Kalderon.

Leteli su 30-ak metara i pri brzini od 237 km/h na sat zakucali se u betonski blok debljine više od pola metra.

"Malo po malo zvučna signalizacija u autu upozoravala nas je da smo blizu ogradi ili preblizu sredini autoputa", pričao je Kalderon za španske medije.

Dan je bio predivan, sunčan. 31 stepen, vidljivost perfektna. Ostali su tragovi kočenja koje je ostavio 520 konjskih snaga moćan automobil.

Udarac u ogradu, let 30-35 metara. 'U vazduhu otpadaju delovi automobila', objasnili su eksperti.

Dežurne službe došle su u najbržem mogućem roku. Mogli su samo da spasu šokiranog i izgorelog Kalderona. Ostalima nije bilo spasa. Hose Antonio je indetifikovan po tetovažama.

