MIJATOVIĆI BLISTALI NA SVADBI DECENIJE: Supruga slavnog fudbalera u centru pažnje na venčanju Serhija Ramosa! Pogledajte zašto (FOTO)

#BodaSergioYPilar | Mijatovic con su mujer su llegada a la #CatedraldeSevilla 👋😍❤️ ▪️ ▪️ ▪️ #pilarrubiooficial #pilarrubio #Rubio #sergioramos #Ramos #Boda #Sevilla #labodadelaño #like4like #follow4follow #comment #followme #like #follow #like4likes #follow4follow #susangarrett02121969

A post shared by SusGarrettRMA (@susangarrett02121969) on Jun 15, 2019 at 4:17pm PDT