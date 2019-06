ZVEZDA NACILJALA BRAZILCA: Fudbaler koji je igrao Ligu šampiona potencijalno pojačanje za crveno-bele!

Novi ime na spisku potencijalnih pojačanja Crvene zvezde je Brazilac Alef, koji je proteklu sezonu proveo u grčkom AEK. Visoki defanzivni vezni 186 centimetara punog imena Alef dos Santos Saldanja (24) veoma je zanimljiv sportskom sektoru crveno-belih.

Proteklu sezonu proveo je u ekipi žuto-crnih iz Atine i to na jednogodišnjoj pozajmici iz protugalske Brage, sa kojom ima ugovor do narednog leta, odnosno 2020. godine. To znači, da bi crveno-beli morali da pregovaraju sa Bragom, ukoliko žele da dovedu Brazilca Alefa. Olakšavajuća okolnost je što sledeće godine izlazi iz ugovora, tako da Portugalci nemaju mnogo prostora za cenkanje i manevar. Čini se da bi suma od 500.000 evra trebalo da ih zadovolji, a to je novac koji u Crvenoj zvezdi žele da namaknu od prodaje Holanđanina Ebisilija.

Alef je protekle sezone bio standardan u redovima AEK, za koje je odigrao 36 utakmica, od toga 22 u prvenstvu Grčke, šest u kupu i po četiri u Ligi šampiona i kavlifikacijama za to takmičenje. Postigao je i dva gola, ali oni mu nisu u opisu posla. Radi se o snažnom, okretnom i brzom fudbaleru koji igra desnom nogom i zbog kojeg bivši igrač Crvene zvezde Nenad Krstičić u prolećnom delu sezone u Grčkoj nije mogao da se izbori za mesto u startnoj postavi.

Ponikao je u ekipi Ponto Preta, a u Evropu je stigao sa 20 godina i to u B ekipu Olimpika iz Marselja. Posle toga je igrao za Bragu, katarski Um Salal i kiparski Apolon gde je bio na pozajmici.

A. Radonić

Kurir