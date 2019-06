TERZIĆ OTKRIO: MILIJAŠ DOBIO NASLEDNIKA! Marinu desetka i kapitenska traka! Iz kluba odlaze dvojica bitnih igrača

KURIR U AUSTRIJI - Aleksandar Radonić

Nekadašnji šampion Evrope ponovo je postao bitan faktor u Evropi i dominantan u domaćim okvirima. Novi vođa na terenu biće Marko Marin, kapiten i nova "desetka", dok klub ovo leta mogu da napuste Vujadin Savić i Filip Stojković. Crvena zvezda je ovog leta samo od prodaje igrača zaradila 7,5 miliona evra, a prelazni rok je tek počeo.



- Pet godina je kako sam u Zvezdi. Bilo je i uspeha i neuspeha. I najveći optimisti nisu verovali pre 5 godina da ćemo biti ovde gde smo sada. Da nismo imali energije, želje, strasti i kvalitetni saradnika od ovoga ne bi bilo ništa. Ne smemo spavati na lovorikama, Zvezda to ne dozvoljava, od minulog rada nemamo ništa. Svesni smo šta armija Zvezdinih navijača očekuje od nas, često to nije realno, ali daćemo sve od sebe da to opravdamo. Danas narod smatra da je učešće u Ligi šampiona normalna stvar. Ne tražimo alibi, spremni smo sa svima da se sudarimo, ali i drugi imaju iste želje. Preko 60 klubova juri ta 4 mesta za Ligu šampiona - rekao je Terzić.

Novu sezonu u Evropi Zvezda počinje u Litvanije, dok bi naredni protivnik postao Helsinki.



-Zadovoljni smo sa žrebom, moglo je i teže. Nećemo potceniti Suduvu i Helsinki, prići ćemo im na pravi način. Fudbal je napredovao. Danas koga god da potcenite budete kažnjeni. Nadamo se prolazu u treće kolo, ali polako, korak po korak, prvo Suduva.



Potom se prešlo na pojačanja. Na Marakani su viđeni Španac Kanjas, Egipćanin Hafez, Portugalac Tomane, golman Vasiljević iz Surdulice...



- Potrebna nam je sveža krv. U naredna tri do četiri dana do sešćemo tri ili četiri igrača sa kojima dugo pregovarao. Golman, zadnji vezni, špic i levi bek. Naše pravilo je da ne komentarišemo igrače dok ne završimo posao. Moguće je da bude i odlazaka na tim pozicijama.



Biće i dosta odlazaka sa Marakane, jer klub ne želi da gomila igrački kadar



- Ebisilio je bliži odlasku iz Zvezde. Vujadin Savić i Žule Stojković, takođe. Odradili su veliki posao, zadužili klub, dali smo im korektno obeštećenje koje su oni procenili. Meleg može da ide, na pozajmicu, Jevtović zavisi od trenera. Narednih dana biće jasnija situacija oko Bena, kao i Boaćija. Pavkov ima nekoliko ponuda, videćemo.



Novi vođa i kapiten je Marko Marin



- S obzirom da Vujadin i Žule mogu ići, doneli smo odluku da je novi kapiten Marko Marin! Od njega očekujemo da dobije novi odgovornost i bude još bolji. I preuzme novi broj, "desetku", od Nenad Milijaša.



O prelaznom roku Terzić je još rekao:



-Od Nikole Krstovića koji je došao iz Zete mnogo očekujemo, on je zamena za Dejana Joveljića. Često smo u raskoraku, pa ćemo morati da dovedemo napadača, pre nego što ga prodamo. Jovančić i Jovičić ostaju, kao i Rodić za koga ima interesovanja. Ako Čaušić ne bude prva opcija, razgovaraćemo o njegovoj prodaji. Gordić ide na pozajmicu u Tursku, uz opciju otkup. Puni smo na svim pozicijama, nećemo da pretrpavamo fond igrača. Ranđelović nije realan, iako je dobar igrač.



O dolasku Portugalca Tomanea kojeg je sajt Transfernarkt već preselio u Crvenu zvezdu, Terzić je kroz osmeh rekao:



- Tomane? Ja sam urednik u Zvezdi, ne na Transfermarktu.

Ambicije u Evropi su velike. Cilj je grupna faza Lige šampiona ili Lige Evrope.



-Nama bi mnogo značilo da ponovimo treću sezonu u Evropi. Voleo bih Ligu šampiona i ne bih bio nezadovoljan sa Ligom Evrope.

O odnosima sa Partizanom Terzić nije želeo previše da priča:



-Odnosi su odlični, a njihovo rukovodstvo ima našu punu podršku.



Dug Crvene zvezde prilično je umanjen u proteklih pet godina, kada je iznosio 52 miliona.



- Mi smo na skupštini objasnili dug. Zvezda mesečno košta 2 miliona evra. Dug po finansijskom izveštaju je između 14 i 15 miliona evra. E, sad ima tu i određenih obaveza koje klub neće biti dužan da plati. Cilj Zvezde je da svake godine bude šampion, i učesnik evropskih takmičenja, što će nam doneti finansijske prihode, čime ćemo moći da vraćamo dug.



Najturbulentnija sezona za Zvezdana Terzića bila je ona pre četiri godine, kada je klub ispao od Kairata.



-Najteže mi je bilo avgusta 2015 kada je tribina sa Zapada vikala "uprava napolje". Mi smo tad gurnuli pet klinaca i rezultat je izostao. Tada smo platili školu i racionalizovali podmlađivanje tima. Naše je da procenimo možemo li biti šampioni sa decom ili sa iskusnim igračima.



Ono na šta je Terzić posebno ponosan je što klub dobro funkcioniše.



- Osposobili smo se da funkcionišemo bez pomoći države, da ne budemo na teretu državi i poreskim obveznicima. S ponosom ističem da smo se finansijski stabilizovali i da državi dajemo mnogo više nego što dobijamo kroz spobzorske ugovore.

Terzić je pohvalio i svoje saradnike predsednika Mijailovića, trenera Milojevića, direktore Mrkelu i Pantovića, portparola Miloševića...



- Ovaj klub vode ozbiljni profesionalci, a ne onako kako to kaže ulica, pijaca ili neki nedobronamerni kritičari.



O prodaji Dejana Joveljića Ajntrahtu za 4,5 miliona evra Terzić kaže:



-Joveljić je mnogo talentovan dete. Mnogo kockica treba da se poklopi da bi on postao savršen igrač. Njegov odlazak je bezbolniji sa sportske strane za klub. Moramo da vodimo balans između cene koju dobijemo i posledica odlaska za sportski sektor.



Prihod od prodaje igrača u letnjem prelaznom roku je fantastičan, iako je tek počeo.



- Ove godine smo prihodovali 7, 5 miliona evra od prodaje mladih igrača. Četiri miliona od Joveljić, 1,7 od Terzića i 1,8 za Luku Jovića. To je dokaz da evropsko tržište prodaje mlade igrače. Ovih pet godina su dokaz da znamo raditi ovaj posao. Naš budžet za godinu dana je 25 miliona evra!



Na pitanje ko je trenutno najvredniji fudbaler u Zvezdi Zvezdan Terzić je dao diplomatski odgovor.



- Najvredniji... Ko je? Tržište je nepredvidivo. Može da se pojavi ponuda za Marina od 25 miliona evra. I, šta onda?



Posle Joveljića i Terzića, Zvezda će i ove godine dati prostora svojoj deci.

- Gavrić, Stanojev i Konotar. Veljko se priključuje jer je operisao kilu. Tu je i Krstović. Pet klinaca, pa neka se nametnu treneru. Dobiće šansu.

Zvezdan Terzić zanimljivo je analizirao poslovanje Crvene zvezde u periodu otkad je na njenom čelu. U proteklih pet sezona smo u situaciji da Crvena zvezda više zarađuje, nego što troši. Valjda je to velika stvar. Zato i imamo novca da nagradio igrače i povećamo im plate, jer su zaslužili onim što su pokazali na terenu.



Generalni direktor Crvene zvezde odbio je bilo kakvu mogućnost da Vladan Milojević bude i selektor i trener crveno-belih.



- Naravno, da ne! Zvezda traži čoveka koji joj je čitav posvećen, svih 24 sata.



