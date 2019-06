KURIR SAZNAJE! Nenad Lalatović više nije trener Radničkog iz Niša!

Fudbalski klub Radnički se, ovom prilikom, istinski zahvaljuje dosadašnjem šefu stručnog štaba Lalatoviću na predanom i profesionalnom radu, izuzetnim ostvarenim rezultatima u domaćem prvenstvu i želi mu svaku sreću i uspeh u nastavku njegove trenerske karijere.

O imenovanju novog šefa stručnog štaba javnost će biti uskoro obaveštena, nakon razmatranja kandidata na sednici Upravnog odbora.

-Želeo bih da se zahvalim svima u klubu na predivnih godinu dana. U tandemu sa Ivicom Tončevom sam ostvario istorijske rezultate za ovaj klub i to će ostati zapisano zauvek. U prethodnoj sezoni smo izvukli maksimum, ispisali istoriju Radničkog i mislim da je vreme da se stavi tačka, jer smo napravili nešto što teško može da se ponovi. Malo sam ispražnjen od svega, iza mene je naporna godina i potreban mi je predah. Razgovarao sa dugo sa prvim čovekom Radničkog Ivicom Tončevom i došli smo do zajedničkog zaključka da je ovo najbolje za klub. Ja moram da nastavim dalje i videću šta ću i gde ću raditi u narednom periodu. Na ovu odluku je uticalo i to što sam 365 dana bio odvojen od moje dece, puno mi nedostaje vreme koje provodim sa njima, tako da ako budem radio sledeće sezone to će biti ili u Beogradu ili u nekom gradu koji na nekih 80 do 100 kilometara od glavnog grada, jer bih na taj način mogao da svaki dan budem sa decom. Još jednom želim da se zahvalim svima u Radničkom i u Nišu. I Ivici Tončevu, sa kojim bih želeo ponovo da sarađujem u budućnosti i direktoru kluba Dejanu Propadalu i isportskom direktoru Marku Jovanoviću i gračima, a posebno navijačima Radničkog i svim ljubiteljima fudbala u Nišu koji su me sjajno prihvatili od prvog dana- izjavio je Nenad Lalatović

