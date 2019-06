PRAVAC EVROPA: Promene u Vojvodini! Gajić predsednik treći put, Lazetić preuzeo sportski sektor

Fudbalski klub Vojvodina izabrao je danas za novog predsednika Upravnog odbora Vojislava Gajića, kome će to biti treći mandat na mestu predsednika tog kluba.

Jučerašnjoj vanrednoj sednici Skupštine Vojvodine, koja je održana u medija centru FC "Vujadin Boškov" u Veterniku, prisustvovalo je 53 od ukupno 55 članova.

Nakon što su konstatovali ostavku dosadašnjeg predsednika kluba Dušana Vlaovića, članovi Skupštine su jednoglasno podržali da se za novog prvog čoveka kluba imenuje Vojislav Gajić. On je istu funkciju već obavljao u sezoni 2008/09. i potom od septembra do decembra 2016. godine.

Gajić je, nakon izbora, poručio da je cilj kluba da u predstojećoj sezoni izbori plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope i naveo da će ekipa spremno dočekati početak prvenstva i borbu za bodove.

"Vrlo sam uzbudjen zbog toga što se po treći put nalazim na ovom mestu, iako sam svestan da preuzimam veliku odgovornost i da mi neće biti lako. Ponosan sam na sve što sam do sada uradio za ovaj klub, ali to se sada sve zaboravlja i krećemo iz početka. Bez zajedništva nema napretka, jer klub ne vredi bez navijača, ali ni bez igrača i ljudi koji će ga voditi, te se ova sednica prethodnih dana odlagala upravo zbog toga što smo radili na postizanju solidarnosti", rekao je on.

"Nisam pristalica teze da Vojvodini pripada mesto u vrhu srpskog fudbala, jer svakome pripada samo ono što svojim radom i trudom uspe da zasluži, i zato od starta moramo posvećeno i maksimalno angažovano prionuti na posao, svako u svom domenu i sektoru u kojem može najviše da pruži", kazao je Gajić.

Pored Gajića, u Upravnom odboru ubuduće će se nalaziti još Ljubomir Apro, Milan Đukić, Dragoljub Samardžić i Nikola Vasiljević, koji su bili članovi i prethodnog saziva UO, a pored njih, u novi Upravni odbor uvršten je i Milan Davidov, bivši fudbaler i nekadašnji predsednik Skupštine Vojvodine.

Takođe, konstatovana je ostavka dosadašnjeg generalnog direktora kluba Darka Jevtića, a na njegovo mesto imenovan je dosadašnji član Upravnog odbora Dušan Bajatović.

Umesto Saše Drakulića, na poziciju sportskog direktora postavljen je bivši fudbaler Vojvodine i nekadašnji reprezentativac Srbije i Crne Gore Nikola Lazetić.

Gajić je najavio i da će klub, zarad brže i bolje operativnosti, ubrzo formirati Odbor za hitna pitanja, u kojem će, pored njega, biti još i novi generalni direktor Dušan Bajatović i član Upravnog odbora Nikola Vasiljević, te da će u radu kluba ponovo učestvovati i nekadašnji generalni sekretar Božidar Beronja, koji će ovoga puta obavljati funkciju savetnika predsednika kluba i sekretara Upravnog odbora.

(Beta, Foto: Starsport)

