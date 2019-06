ITALIJANI ELIMINISANI SA EP U GRUPNOJ FAZI Di Bjađo: Nisam bio neuspešan

Italija je Evropsko prvenstvo za mlade, koje organizuje zajedno sa San Marinom, završila u grupnoj fazi, sa dve pobede i porazom, pošto je imala slabiju gol-razliku od Španije. Italiji je za prolaz dalje bilo potrebno da Rumunija i Francuska ne odigraju nerešeno, ali se ta utakmica sinoć završila 0:0.

"Da je Rumunija juče pobedila, svi biste mi rekli da sam najbolji...", rekao je Di Bjadjo, koji je podneo ostavku na današnjoj konferenciji za novinare, preneli su italijanski mediji.

"Moramo da razdvojimo naše rezultate iz prethodnih godina od onoga što se dogodilo na Evropskom prvenstvu. Rekao bih da je uradjen sjajan posao, izveli smo na scenu mnogo mladih igrača koji su otišli medju seniore, pokazali smo da smo konkurentni. Tu ima i bolnih trenutaka, pošto naš rezultat nije bio pozitivan, ali to za mene nije neuspeh. Neću više biti selektor mlade reprezentacije", dodao je Di Bjađo.

On je rekao da ne traži izgovore i da svi snose odgovornost, ali najviše on i njegovi saradnici. Di Bjađo je dodao da i dalje stoji iza svoje odluke o sastavu tima.

"Ali, ko god da kaže da nemamo stil igre i da ne trčimo, greši. Imali smo više šuteva, bili smo opasniji od drugih ekipa. Ljudi zaboravljaju da smo morali da pozajmimo igrače selekciji do 20 godina za Svetsko prvenstvo. Imamo 40-50 igrača izmedju selekcija do 19, 20 i 21 godine. Mlade ekipe su ostvarile više nego što je očekivano. Pravi neuspeh je kada ne osvojiš bodove i kada niko ne ode u A tim", rekao je on.

Bivši fudbaler Rome i Intera dodao je da je slobodan i bez posla.

"Na tržištu sam. Tražli su me klubovi iz Serije A i Serije B, ali sam ih odbijao iz poštovanja prema Fudbalskom savezu. Zahvaljujući napredovanju tokom godina, spreman sam za nove izazove. Otišao bih čak i da smo osvojili titulu. Nisam se osećao 99,9 odsto stimulisano, iako sam možda otvorio vrata Olimpijskih igara", naveo je Di Bjađo.

kurir.rs / Beta

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir