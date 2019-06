OTAC KAPITENA CRVENO-BELIH OTKRIO ZANIMLJIVE DETALJE IZ MARKOVOG ŽIVOTA: Evo zašto je Marin došao u Zvezdu i kako je odlučio da igra za Nemačku umesto za Srbiju (KURIR TV)

Za Kurir iz Austrije - Aleksandar Radonić



Geni su čudo. Lako smo prepoznali jednog čoveka u masi na stadionu u Vindišgarstenu. Bio je to Ranko Marin, otac Marka Marina, kapitena Crvene zvezde. Rado je pristao na razgovor sa novinarima iz Srbije, govoreći iskreno o svom sinu, ali i o nekim teškim temama vezanim za srpski fudbal koje bi što pre trebalo da se promene. Objasnio je da je igranje za Crvenu zvezdu vrh karijere za njegovog sina.

Kad je Marko došao na Marakanu rekao je da je porodična tradicija da se navija za Zvezdu, mada mu je deda bio partizanovac.

- To je istina! Moj otac je bio partizanovac. Živeli smo odvojeno, pa smo se viđali kad je on na odmoru. Pitao me je šta da mi kupi. Rekao sam bicikl, jer je "poni" tada bio interesantan. Kaže mi on dobro, ali ima jedna uslov – da navijaš za Partizan. A meni idol bio Džajić, nema bicikla tog koji bi... Naravno, kupio mi je bicikl - počeo je razgovor Ranko Marin.

Crvena zvezda je od malih nogu bila Marku u srcu.

- Snimao sam utakmice najslavnijih vremena, puštao sam mu sa kaseta. Najviše mu se svideo Savićević. Bilo mu je interesantno da neko može tako da razbije Bajern.

Zvezdin dres je bio poklon dok je Marko bio još dečak.

- Možda je to onaj dres koji je nosio na slici sa trenerom Stepijem, kad je on bio trener Ajntrahta. Marko je počeo baš te godine da trenira u Ajntrahtu.

Fudbalski talenat nije mogao da ne bude primećen.

- Marko je još u juniorima bio najbolji. Nije bilo turnira na kojem nije proglašen za najboljeg igrača i strelca. Svi mi Marini igrali smo fudbal, i brat i ja u nekoj republičkoj ligi.

Porodica Marin se pred raspad Jugoslavije preselila u Nemačku.

- Moja žena je medicinska sestra i počela je da uči nemački. Tako smo mi otišli...

Markov talenat odmah su primetili Nemci i naravno, ponudili mu da igra za "pancere".

- To je bio proces... Rodna zemlja u raspadu. Dok je bio mali u Jugi se nije igrao fudbal, zbog rata. Bilo je normalno da igra za mlade selekcije Nemačke u takvoj situaciji. Niko ga iz Srbije nije ni zvao, ni selektirao. Priznanje kvaliteta bio je poziv Nemačke.

Srbija je izgubila Marka Marina, a on je danas u najboljim godinama, mogao je mnogo da pomogne "orlovima".

- Digla se pompa u Nemačkoj kada je postao najbolji mladi igrač u državi i dobio "Fric Valter" medalju. Ogroman je pritisak bio. Sećam se da kad god je dobio poziv za reprezentaciju da nije baš rado išao. U klubu je bio zvezda, a u reprezentaciji kao mlad, znao je da nije u prvoj ekipi. To mu je smetalo, jer je bio nestrpljiv.

Marko je u Južnoj Africi na SP igrao protiv Srbije.

- Nisam bio tamo. Navijao sam za Nemačku samo kad Marko igra. Neko to ne može da podeli, ja mogu. Uopšte mi nije smetalo da Srbija pobedi, ali da on odigra dobro.

Otac Ranko otkriva kako je saznao da njegov sin potpisuje za Zvezdu.

- Samo mi se javio, da me obraduje. (smeh) Oduvek sam imao tu želju, ali mi je stalno ličilo da nije realno. Svima u familiji se ostvarila želja. Posle smo ga gledali u debiju u Zvezdinom dresu protiv Radnika, a onda i u Ligi šampiona protiv Napolija. Obradovalo me je i što je postao kapiten Crvene zvezde.

Ranko Marin otkriva da gotovo sve promenilo u porodici otkad je Marko postao igrač Crvene zvezde.

- Ovo je vrh njegove karijere! Da igra za klub koji voli. Najbolje se oseća u Zvezdu. Ovde je iz srca, ne samo zbog posla. Ispunio je i svoju i moju želju. (smeh) Nadam se da će uskoro dati i gol u derbiju.

Ranko Marin slobodno vreme provodi uz fudbalske terene.

- Pošto se bavim fudbalom, bio sam skaut u tri kluba i privatnim agenturama. Zvezda ima fantastičnu generaciju klinaca do 12 godina. Bio sam im domaćin, nisam video bolju generaciju dece.

FSS bi mogao da iskoristi znanje i veze Ranka Marina, kada su u pitanju srpska deca iz dijaspore.

- To bi bila dobra stvar. Ima nas koji posmatramo utakmice. Neke zemlje intenzivno rade na tome, kao Hrvatska Slovenija, Turska... Mogu da predložim, pa neka oni rade - iskren je Ranko Marin.

Nove svlačonice Svakog leta u Srpskoj Porodica Marin često ide u rodnu Gradišku u Republici Srpskoj. - Marko je nedavno napravio svlačionice u klubu u kojem je fudbalski prhodao. To je Sloga iz Gornjih Podgradaca. Svakog leta smo tamo. Napravimo fešticu, ljudi su odlični - otkrio je Ranko.

Srpsko prijateljstvo Poznajem Nevena Subotića Kad je sazrevao Marko Marin, nekako u isto vreme u Nemačkoj je stasavao još jedan srpski fudbalski biser Neven Subotić. - Upoznali smo Nevena, dok je igrao za Majnc i Dortmund znali smo da popričamo posle utakmice.

