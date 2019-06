KAKAV DAN ZA ALEKSANDRA LUTOVCA: Na rođendan odradio prvi trening sa crno-belima! Grobari, evo šta sve treba da znate o pojačanju Partizana

Lutovac ne samo da je odradio prvi trening na SC Partizan-Teleoptik kao novi član crno-belih, već slavi 22. rođendan.

Talentovani fudbaler je baš na rođendan odgovarao na pitanja kako bi se što bolje predstavio prvenstveno navijačima Partizana...

Dolazak u Partizan?

"Iako sam ostvario jedan deo svog sna potpisom za Partizan, svestan sam odgovornosti koju nosi crno beli dres. U mojoj porodici se gaji velika ljubav prema Partizanu još preko mojih roditelja koji ceo svoj život prate Partizan u svim sportovima i koji su od malena usadili ljubav prema crno beloj boji meni i mojim sestrama. Znam da navijači dosta očekuju od mene i od ekipe i siguran sam da ću dati sve od sebe da to opravdam na terenu".

O Savi Miloševiću?

"Šefa Miloševića poznajem jer je radio u FSS dok sam ja bio u omladinskim selekcijama. Nisam imao prilike da bliže sarađujem sa njim, ali sam čuo veoma lepe reči o njegovim ljudskim i trenerskim kvalitetima. Siguran sam da ćemo dobro sarađivati i mislim da ću od njega moći dosta da naučim s obzirom na to da je imao fantastičnu karijeru. Istina je da sam bio jako mali dok je on igrao fudbal, ali sam dosta slušao od svog oca o njegovim golovima i igrama pogotovo u poslednjih mesec dana kada je potpis za Partizan bio sve izvesniji".

O Saši Iliću?

"Na ovo pitanje postoji samo jedan odgovor: 'Ja bih da igra još malo!'

Veliko poštovanje imam za Saleta i stvarno mislim da je on legenda Partizana. Poštujem njegovu odluku da se povuče, ali isto tako mislim da je fantastično što je sa toliko godina uspevao da bude jedan od najboljih igrača Partizana.

Žao mi je naravno što nećemo biti saigrači,ali sam takođe srećan što sam imao priliku da se nađem na terenu sa njim makar u protivničkim ekipama".

Golovi večitom rivalu?

"Volim velike utakmice one me motivišu.Najvažnije je da ekipa pobeđuje i da Partizan bude najbolji, a ja ću dati sve od sebe da doprinesem golovima i asistencijama. Znam da je navijačima derbi najbitnija utakmica u sezoni i svestan sam da takve utakmice mogu da promene tok prvenstva. Svakom igraču koji dođe u Partizan cilj je da postigne gol u derbiju, ja nisam izuzetak".

Liga Evrope?

"Jedan od ciljeva ekipe sigurno je igranje Lige Evrope ove godine. Ko god bude protivnik Partizana, moraćemo da damo sve od sebe da iz utakmice u utakmicu ostvarujemo bolje rezultate. Siguran sam da nas očekuje jako težak posao bez obzira protiv koga igramo u kvalifikacijama, jer su svi motivisani protiv Partizana. Nema mesta za opuštanje i za potcenjivanje".

Koga poznaje u Partizanu?

"Već par godina igram Superligu i dosta igrača poznajem što lično, što sa terena.Protiv nekih sam igrao, a neki su mi bili saigrači u reprezentaciji. Partizan ima dosta kvalitetnih igrača i svako od njih doprinosi ekipi na svoj način.Uveren sam da će šef Milošević na kraju priprema skockati tim i da će se napraviti dobra hemija između nas igrača.To je preduslov za dobre rezultate".

Rođendanska želja?

"Moji lični ciljevi se ne razlikuju od ciljeva ekipe, to je titula na kraju prvenstva i kvalifikovanje za grupnu fazu Lige Evrope. Ono što bi me zadovoljilo prve sezone u Partizanu pored navedenih stvari je da se što pre uklopim u sistem igre i da što pre počnem da doprinosim golovima i asistencijama. Što se tiče želja za rođendan one ostaju nepromenjene i vezane su za Partizan", završio je Aleksandar Lutovac.

