LA FOTO DE LA SEMANA 🇸🇪 La de la izquierda es Magdalena Eriksson, defensora de Suecia, que acababa de eliminar a Canadá del Mundial. 🇩🇰 La de la derecha es Pernille Harder, delantera danesa reconocida como una de las mejores del mundo. Su selección, Dinamarca, no entró al Mundial, pero ella fue hasta Francia a alentar a su pareja y hasta se puso la camiseta de su selección. ❤ Después de Suecia 1 - Canadá 0, así se reencontraron en el estadio.

A post shared by Diario Olé (@diario.ole) on Jun 28, 2019 at 9:10am PDT