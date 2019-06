MILOJEVIĆ OTVORENO O AMBICIJAMA U NOVOJ SEZONI: Zvezdu kolju stari dugovi, ali napada Ligu šampiona!

Aleksandar Radonić - iz Austrije

Vladan Milojević, trener Crvene zvezde, analizirao je dosadašnji prelazni rok, govorio o strategiji, prodaji najboljih igrača, te starim dugovima koji opeterećuju klub. Istakao je kao cilj ulazak u Evropu, ali poslovično oprezan nije želeo da obeća Ligu šampiona ili Ligu Evrope.

- Sportski ciljevi su da doguramo što dalje, u domaćim okvirima i Evropi. Titula i kup! Nedostaje nam taj kup u vitrinama. Ja sam zadovoljan da igramo dobar fudbal i uvek damo sve od sebe. Nekad to bude i Božja volja. Nikada nisam obećavao ništa, sem dobrog rada. Vrlo lako zaboravljamo repove prošlosti koje treba rešiti. Nije to populizam, ali ova uprava polako smanjuje dugove, ulaže u infrastrukturu - objasnio je Milojević i nastavio:

- Imamo budžet i na osnovu njega formiramo tim. Neke igrače prodajemo i zbog velikih investicija. Treba nam mediko blok za oporavak igrača, kako ne bismo zaostajali za Evropom, teretana... Mogao bih kao trener da kažem da me to ne zanima, ali... Sve to ide na uštrb nečega. Trener sam Zvezde i znam da sada pravimo zalog za budućnost, da onima koji dođu kasnije bude lakše. Ako to sad ne uradimo, kad ćemo?! Voleo bih da budućim generacijama nešto ostavimo.

Potom je Milojević analizirao prelazni rok i najavio da tek predstoji tumbanje igračkog kadra.

- Prelazni rok je za sada dobro odrađen. Mitar Mrkela i svi u klubu dobro rade taj posao. Videćemo šta će biti s Pavkovom, Tomane je blizu, došao je Kanjas. Čast je dovesti igrača koji je igrao Primeru. Imamo igrače koji imaju dozvolu za odlazak. Ako se desi odlazak nekog od četiri štopera, brzo ćemo reagovati. Pratimo igrače na svim linijama. Kako prelazni rok bude odmicao biće jeftinijih i kvalitetnijih igrača, posebno u avgustu.

Vladan Milojević voli da igrače drži na okupu, da budu zdrava grupa.

- Insistiram na dobrim međuljudskim odnosima i poštovanju. Imamo dosta različitih igrača, svako od njih je karakter za sebe. Svi oni moraju da shvate da su porodica, da imaju zajednički cilj a to je dobrobit Crvene zvezde. Ti je preduslov svih preduslova za dobar rezultat - zaključio je Vladan Milojević.

Optimalni broj: Neće biti više od pet stranaca Na prvi pogled deluje da Crvena zvezda ima veći broj stranih fudbalera. - Slažem se. Biće dosta odlazaka, ne samo stranaca, nego i naših igrača. Probaćemo da svedemo broj na petoricu, jer je to optimalni broj - kazao je Milojević.

Slobodno vreme: Posle nožnog golfa da upoznaju Srbiju Vladan Milojević insistira na druženju igrača mimo treninga. Tako je ekipu posle jednog slobodnog dana odveo na nožni golf. - Voleo bih da imamo više slobodnog vremena, ali gledam da im ne oduzimam previše kako bi bili sa svojim porodicama. Voleo bih da idemo zajedno na mnoga mesta, da odemo na Opelanac, da upoznaju našu istoriju, da vide nešto što neće sami nikada posetiti. Da postanu bolji ljudi, da se sklone od telefona - očinski priča Milojević.

Skautiran pre godinu ipo: Žandera uskoro očekujem Brazilac Žander blizu je potpisa sa Crvenom zvezdom. - Zapazili smo ga moj pomoćnik Kosanović i ja pre godinu i nešto više na utakmici Apolon – Omonija. Odmah nam je upao u oči. Nismo se interesovali, ali kad nam je ovog leta ponuđen znali smo o kome se radi. Očekujem ga uskoro - jasan je Milojević.

Ne priznaje alibi: Strast ne sme da se izgubi Uprkos osvojenoj tituli, struka Crvene zvezde nije bila zadovoljan pristupom igri. - Izgubila se strast u igri, istina je i to sam locirao kao problem. To smo mi, čim dođemo do nekog nivoa, uhvatimo se za alibi. Ja to ne prihvatam, moraš još više da treniraš, da bi bio još bolji. To je moja vodilja - strog je Milojević.

