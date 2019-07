ZVEZDAN TERZIĆ PUCA OD OPTIMIZMA: Zvezda je dominantna, jači smo nego prošle godine! Sami od rezultata u Evropi pravimo novac, a DUG NIJE PROBLEM!

Specijalni izveštač Kurira iz Austrije - Aleksandar Radonić

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić veruje o sadašnji tim i nada se plasmanu u Ligu šampiona. Oduševljen je igrama Nemanje Milunovića, za kojeg tvrdi da je za ekipu jednako bitan kao Marko Marin, Mirko Ivanić ili Milan Borjan.

Pričao je prvi čovek crveno-belih o prelaznom roku, dugovima, igračima koji će ovog leta napustiti Marakanu, ali i onima koji su stigli.

Zvezdan Terzić očekuje nastavak dominacije u domaćim okvirima i evropsku jesen.

- Bićemo dominantni u domaćoj ligi. Očekujem to. Imamo mnogo jači tim, nego prošle godine. U odnosu na prošle kvalifikacije, ulazimo još spremniji. Slabiji smo za Degeneka, Krstičića, Radonjića, ali imamo Milunovića, Ivanića, Marina, Boaćija i Kanjasa, pet igrača sa ozbiljnom reputacijom i klasom. Mislim da

smo mnogo bolji, stariji smo, iskusniji i organizovaniji. Naviknuti na trenera Milojevića. Sa mnogo više samopouzdanja.

Otkrio je šta se dešava sa Milanom Pavkovom.

- Pavkov je izrazio želju da ide. Otišao je u Kinu, nije se dogovorio oko svojih uslova i vratio se. To nas nije zabrinulo, jer mi za Pavkova imamo druge ponude. Konkretno iz Francuske, takođe od 3.000.000 evra, ali za njega sa mnogo nižom platom, nego u Kini.

Ima interesovanja za njega iz Arabije i Emirata. Kad igrač oseti da je vreme da ide, Zvezda je svesna da na silu zadržavati nije dobro. Ako ostane, nećemo se ljutiti.

Sa posebnim žarom i elanom pohvalio je Nemanju Milunovića za kojeg tvrdi da je stub nove odbrane crveno-belih.

- Milunović je neprikosnoven, posebno u centralnom delu odbrane! Štoper koji ima klasu! To je defanzivac kakav je godinama nedostajao Crvenoj zvezdi. Uz onakvu građu ima hitre noge, koordinaciju pokreta. Igrao je Ligu šampiona i Ligu Evrope. Omela ga je povreda i zato nije igrao kako smo očekivali.

Izdominirao je u susretu sa Zenitom. A, imao je rivale u Dzjubi i Azmunu.

Branko Jovičić imao je zvaničnu ponudu francuskog Nima na stolu, vrednu 1.000.000 evra koja je glatko odbijena.

- Ne može da ode nijedan igrač koji je prva opcija trenera Milojevića! Jovičić ne može da ide! Objasnio sam mu to na sastanku. Bila je ponuda od milion evra za njega. Kanjas je tek došao, a nas čeka utakmica za nedelju dana. Niko od startera protiv Zenita ne može da ide!

Ista situacija bila je i sa Benom, doduše daleko vrednija.

- Pre deset dana bila je ponuda od 3.000.000 miliona evra za Bena. Ali, mi smo ozbiljni ljudi. Nije tajming i pravi vremenski trenutak da on ide.

Generalni direktor Crvene zvezde ponovio je da će Vujadin Savić i Filip Stojković napustiti Marakanu ovog leta. Čini se da se u ovom trenutku odustalo od dovođenja Nemanje Pejčinovića.

- Nećemo dovoditi štopere! Vujadin ima ugovor sa Crvenom zvezdom. On i Žule mogu ići uz minimalno obeštećenje ako nađu klubove. Zvezdi je uvek potrebna sveža krv. Ako ne odu biće u konkurenciji. Milunović je neprikosnoven, tu je Babić, zatim Pankov od koga mnogo očekujemo, to je profil igrača potreban Crvenoj zvezdi.

Čini se da će Erik Jirka i Miloš Vulić na pozajmicu. Pominje se Radnički iz Niša. Obojici su potrebne utakmice.

- Pričali smo sa Jirkom i Vulićem da idu na pozajmicu i to u Superligu, da nam budu na oku. Velika je konkurencije, bolje da igraju, nego da sede na klupi. Kad igrača šaljemo na pozajmicu, uzimamo mnoge aspekte, ko je trener, da li tim ima pobedničke ambicije... Mi smo ti koji donosimo odluku jer su obojica ozbiljna investicija za Crvenu zvezdu.

Holanđanin Lorenco Ebisilio je na izlaznim vratima, zna se i suma za obeštećenje, 500.000 evra, onoliko koliko je prošlog leta plaćen kiparskom Apoelu.

- Ebisilio ima dve ponude, iz Arabije i Kine. Ako dobijemo ono što tražimo, može da ide.

Ponovo se potegla priča oko duga, Zvezda tvrdi da je 14 miliona evra, dok finansijski izveštaj APR kaže da je 34,5 miliona evra.

- Dug Zvezde je 14 miliona evra! Obračunska kategorija prodaje stadiona je 9 miliona evra, pa ko će da prodaje Marakanu? Zvezda je izmirila svojim igračima i zaposlenim svaki dinar. Kome god Zvezda duguje neka dođe na Marakani? Ili neka nas tuži. Vratimo se u krug. Crvena zvezda nije dužna svima da plati - istakao je Terzić, a onda nastavio sa objašnjenjem:

- Bavimo se nekim stvarima... Koliki je dug? Meni je bitno da Zvezda iz dana u dan raste kao klub. Pratimo to po svim kriterijumima i parametrima. Već pet godina klub pokazuje trend rasta, a dug pada. Imamo rezultate, ulažemo u infrastrukturu, renovirano stadion, neće moći da se prepozna na jesen... I to sve iz sopstvenih izvora. I niko nas ne pita odakle pare? A, treba nam 25 miliona evra za normalan život, a 5,5 dobijemo od sponzora. Sve ostalo sami obezbedimo. Sportski biznis je specifičan, potrebni su samo dobri rezultati i tako pravimo pare. Do pre pet godina niko nije verovao da ćemo igrati Ligu Evropa i Ligu šampiona. Radimo najtransparentnije što možemo, za razliku od svih kompanija u Srbiji. Funkcionisanje u sivoj zoni je 0, plaćamo porez i radimo preko računa. Platili smo porez državi 6,7 miliona evra! Novac zarađen od UEFA dali smo igračima, jer su oni te pare i napravili. To je ozbiljan sistem. Samo pripreme u Austrija, plus put u Suduvu i Helsinki koštaće nas 500.000 evra. To su naše pare, a ne pare poreskih obveznika Srbije. Ne živimo na teretu države.

Za kraj, Terzić je objasnio da je nezadovoljan kako je odigran poslednji deo prošle sezone, ali da razume igrače.

- Potrebna nam je sveža krv! Crvena zvezde nije bila na nivou. Možda je tome doprinela i priča da trener Milojević odlazi ili ne, da smo ranije osvojili titulu, da nije bilo ozbiljnih utakmica i da smo otaljavali posao. I onda je došlo finale Kupa u koje smo ušli potpuno nepsremni, možda i potcenjivački, a to ne smete sa Partizanom jer je ozbiljan rival - zaključio je Zvezdan Terzić.



Omladinska škola

Klinci moraju u Grafičar Crvena zvezda je u proteklom periodu ozbiljan novac zaradila na prodaji igrača stasalim u omladinskoj školi. Joviću, Grujiću, Joveljiću, Ristiću, Jovanoviću...



- Moramo da slušamo svoju savest i stručnost. Govorio je Grof Božović, sada i Vlada Milojević. Sećate se narodne poslovice, koju je Grof rekao - ko s decom spava, mokar se budi. Klinci iz škole nisu spremni da odgovore zahtevima seniorskog fudbala. Treba im međustanica, a to je Grafičar,koji služi kao filter. Drago mi je da su igrači, roditelji i agenti to shvatili - jasan je Terzić.



Istraga tapka u mestu

Lekipova meta nije bila Zvezda Crvena zvezda je prošle jeseni teško optužena od strana lista "Lekip" za nemaštanje utakmice sa PSŽ u Ligi šampiona. - Mi se time ne bavimo. Proveriću sa advokatom, mislim da to tapka u mestu. Tu meta nije bila Zvezda, već organizacija SP u Kataru. Vidimo to po hapšenju Platinija i saslušanju Sarkozija - objasnio je Terzić.



Portugalac potpisao

Tomane spreman za Suduvu Portugalski napadač Tomane potpisao je za Crvenu zvezdu, kao i

brazilski levi bek Žander. - Tomanea smo hteli i prošle godine, tada su nam tražili 2.000.000

miliona evra. Sad je posao završen i biće licenciran za utakmicu

protiv Suduve. Žander dolazi takođe, preporučio ga je Milojević,

rekao je da mu takav levi bek treba. Ideja je bio Filip Mladenović,

ali je bio preskupa opcija - jasan je Terzić.



Neće na pozajmicu

Vasiljević sigurno ostaje Golman Nikola Vasiljević doveden je kao zalog za budućnost. Milan Borjan i Zoran Popović imaju zacementirana mesta. - Vasiljeviću je potreban kvalitetan rad, više nego pozajmica i on će ostati da radi sa nama. Borjan i Popović su prva dva golmana. Vasiljević ima vrhunski potencijal, a naš trener golmana Gašić mi kaže da on nikada nije imao ovakav rad - smatra Terzić.

Ozbiljna zaduženja

Milijaša planiramo za trenera prvog tima Zvezdan Terzić je ponosan što bivši igrači Crvene zvezde ostaju da rade u klubu. - Četiri bivša igrača dobila su ozbiljna zaduženja u Zvezdi. Luković je pomoćnik Mrkele zadužen za Grafičar, Anđelković glavni skaut, Milijaš pomoćni trener u prvom timu, a Supić radi kao pomoćnik trenera golmana. Milijaša planiramo jednog dana za šefa prvog tima, za godinu dana možda će voditi neku od mlađih selekcija, a onda prvi tim Grafičara. Tako pripremamo kadrove za

budućnost, čime pokazujemo da dugoročno razmišljamo - nema

nedoumica Terzić.

