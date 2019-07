ALEKSANDAR LUTOVAC OTVORIO DUŠU ZA KURIR: O transferu u Partizan, Grobarima, krahu Orlića, Luki Joviću, Kilijanu Mbapeu...

Od specijalnog izveštača Kurira iz Slovenije – Nemanje Ilića

Crno-beli će u tom periodu odigrati tri prijateljske utakmice sa ekipama Olimpije, Bordoa i Pakšija, posle čega ih čeka evropska provera sa škotskim Kilmarnokom. Prva provera u Sloveniji prošla je odlično, crno-beli su ubedljivo savladali slovenačkog drugoligaša Beltince, ali tek sada ih čekaju prava iskušenja. Jedan od igrača koji je oduševo stručni štab svojim zalaganjem i onim što je pokazao u dosadašnjim pripremama svakako je skorašnje pojačanje Aleksandar Lutovac koji je iz Rada, posle dosta muke i napora, ipak uspeo da potpiše za klub iz Humske. Kako su ti pregovori tekli, kako se snašao u Partizanu, šta se dešavalo na EP u Italiji i kako je igrati sa najboljim igračima današnjice ispričao je u intervjuu za Kurir ovaj 22-godišnji krilni bek crno-belih.

Počele su pripreme, priključio si se na vreme, kako gledaš na ovaj početak?

Pre svega jako mi je drago što sam došao u ovako veliki klub. Zaista nije fraza, ali od malena mi je želja da zaigram za Partizan. Nisam sanjao nikada neke velike klubove, možda samo jedan, ali ne bih da otkrivam koji klub je u pitanju. Stvarno mi je drago što sam ovde, tek sam par dana tu i odlično sam se uklopio u ekipu. Sve su to odlični momci, znamo se od pre jer ja već dugo igram Superligu, pa nisam imao tih problema kao neki fudbaleri koji dolaze iz inostranstva. Svi su me stvarno fantastično prihvatili i moglu slobodno da kažem da se osećam kao kod kuće.

Da li si imao još koju ponudu ili si želeo samo da pregovaraš sa Partizanom?

Imao sam, ali sam odabrao ono što je bilo najbolje za mene, tj. Partizan. Razgovarao sam sa prijateljima, porodicom, menadžerom i shvatio sam da je Partizan ono pravo rešenje, a i želja mi je oduvek bila da zaigram u crno-belom dresu, kao što sam već i naglasio. Imao sam ponude iz inostranstva, želja svakog fudbalera je da zaigra ’’preko’’ i nije tajna da je to pre svega zbog novca, ali moja lična želja je bila da to bude Partizan. Rekao sam menažderu da me ne zanimaju ponude iz Francuske i Grčke koje sam dobio i koje su bile dosta imućnije, ali odabrao sam Partizan da bih pre svega zadovoljio sebe.

Šta je to što te je nateralo da u ovakvoj situaciji, koja nije baš dobra za klub, odabereš Partizan?

Bez obzira na sve, Partizan je velik klub, možda i najveći na ovim prostorima. Mene lično motiviše kada je takva situacija. Trenutno, Partizan je uspavani lav i stvari u trenutku mogu lako da se promene. Mislim da je dovoljno i mesec dana dobre igre da se sve potpuno okrene i zaboravi ova situacija potpuno. Bukvalno, minimalna jedna promena je dovoljna da se sve promeni i da Partizan zaigra u Evropi i osvoji duplu krunu. Ja Partizan volim i kada pobeđuje i kada gubi i to je moj klub, slobodno tako mogu da kažem jer tako zaista i osećam. Bez obzira na rezultate, Partizan je Partizna.

Kada smo već kod navijača, šta misliš o poedeli na tribini i koliko to utiče na klub i igrače?

Navijači su navijači na kojoj god da tribini bili i bitno mi je samo da je stadion pun. Voleo bih da se na tribinama napravi jedna porodična atmosfera kao što je situacija sa košarkaškim klubom. To je neki primer koji fudbalski klub treba da sledi i to je ta energija koja treba da se prenese i na JNA.

Šta mogu navijači da očekuju od tebe, šta je glavna karakteristika tvoje igre?

Moja glavana karatkteristika je da doprinosim dosta ekipi svojim prodorima i golovima. Postigao sam puno golova u bivšem klubu i u reprezentaciji, ali ne želim sada ništa da obećavam. Ono što mogu da obećam jeste da ću se boriti pre svega za minutažu, ali i za ovaj klub i crno-beli dres.

Od svog bivšeg kluba si se rastao na jedan neuobačajan način za srpski fudbal, kako to komentarišeš?

Nažalost, ispalo je tako. Ali bez obzira na sve, Rad je moja druga kuća i tu sam počeo i napravio prve fudbalske korake i Banjicu nikada neću moći da zaboravim. Politika kluba je takva da FK Rad nikada ne prodaje svoje igrače u Superligu, iako su se demnatovali više puta, ovog puta nisu želeli da odstupe od tog principa i tu je nastao problem. Zbog toga smo morali da se rastanemo onako, na ne baš lep način.

Dolaziš na želju Sava Miloševića, da li si nešto pričao sa njim o svojoj ulozi i poziciji u timu?

Nismo još konkretno o tome pričali, jesmo dosta ovih dana komunicirali, ali fokus dosadašnjih priprema bio je na fizici. Spreman sam da odgovorim svakom zahtevu koji se iznese ispred mene. Mogu da igram na više pozija- špic, prednji vezni... igrao sam na više mesta i nije mi to ništa stvaralo problem.

Postigao si gol odmah na premijeri, verujem da ti to puno znači?

Na svkom debiju sam postigao gol. U mladoj reprezentaciji, Radu i sada Partizanu, prati me ta dobra karma. Bez obzira to, ne zadovoljavam se tim, i da sam postigao tri gola, želeo bih još.

Kao fudbaler Rada postigao si veliki broj golova, sada u Partizanu se očekuje da će taj broj biti mnogo veći.

Pa to je za očekivati pošto ću ovde više sigurno ulaziti u šanse i praviti iste, verujem da će broj golova biti mnogo veći nego na Banjici, ali otom-potom. Ja sam na takvoj poziciji gde je to prosto naš posao i mi moramo da donosi rezultate, to je naša odgovornost.

Kako bi prokomentarisao neuspeh mlade reprezentacije ne EP u Italiji, čiji si i sam bio član?

Svi smo krivci, ne bih ni na koga da upirem prstom. Imam utisak da kako vreme prolazi da će nam biti sve teže zbog tog neuspeha. Bili smo odlični u kvalifikacijama, a onda se sve promenilo. Jedna utakmica je promenila sve i delovalo je kao da smo zaboravili da igramo fudbal. Svi smo bili svesni šta se očekuje od nas, ali bih da se to što pre zaboravi jer bilo je užasno.

Da li vidiš neko rešenje?

Dolazi novi selektor, novi stručni štab, dolaze nove generacije i mislim da će to biti ono što može uticati na rezultate reprezentacije.

Igrao si sa Lukom Jovićem u reprezentaciji, da li bi kratko prokomentarisao njegov transfer u Real Madrid?

Mi se jako dugo znamo. Drago mi je zbog njega. Znam koliko sve to zaslužuje. Imam utisak da se uopšte nije promenio posle potpisa, kao što su neki ljudi mislili. On je isti onaj momak kao i pre godinu dana. To sve što mu se dešava, sve je on to zaslužio. Pokazao je kako nas sitnice dele od neba, a koliko od katastrofe koja se na primer nama zajedno desila u Italiji, zaključio je Lutovac.

U mlađim kategorijama imao si priliku da zaigraš protiv najboljeg fudbalera na prošlogodišnjem Mundijalu u Rusiji - Francuzom Kilijanom Mbapeom?

Jeste, bilo je to 2016. u Kragujevcu. Igrali smo baraž za EP protiv mlađe selekcije Francuske i Mbape je tada postigao jedini gol, ali mogu slobodno da kažem da nije bio ništa specijlno dobar. Bio je baš brz, ali ne i neuhvatljiv, zaključio je Lutovac.



kurir.rs / N. Ilić

Kurir