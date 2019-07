REVOLUCIJA U NIŠU! Tončev: Stvaraćemo tim kao Zvezda osamdesetih!

"Sve što se već od danas bude radilo u Radničkom i na Čairu biće u pravom smislu reči revolucija fudbala, ne samo niškog, već i srpskog, a iz prostog razloga što smo odlučili da prekinemo svaki vid improvizacije, kakva je do sada često bila i samim tim da kao i najveći broj renomiranih klubova u Evropi i svetu i najbolji u našoj zemlji radimo za budućost", izjavio je Tončev u razgovoru za "Sportski žurnal", koji je prenet i na zvaničnom sajtu kluba.

On je dodao da nema više rada od danas do sutra, već na duže i sigurnije staze. Nešto slično, kako je to bilo krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog veka na Marakani i u našem najtrofejnijem klubu Crvenoj zvezdi. U planu je stvaranje bazične osnove od 14 do 15 mladih fudbalera, ne starijih od 24 godine, od kojih će se, uz iskusnije u timu, odmah krenuti u stvaranje jednog poletnog, moćnog i ozbiljnog sastava i koji će kroz godinu i po do dve biti najbolji i najkvalitetniji u Srbiji", poručio je Tončev.

Kurir sport/Tanjug

Kurir