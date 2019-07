IZ ARSENALA PRAVO U HUMSKU: Partizan na pragu OGROMNOG pojačanja!

Da su Partizanu potrebna bar još dva do tri ozbiljna pojačanja postalo je svim I više nego jasno posle najozbiljnije provere u dosadašnjim pripremama.

Crno-beli su minimalnim rezultatom poraženi od vicešampiona Slovenije, ekipe Olmpije na stadionu Stožice u Ljubljani, a strelac jedinog gola na meču bio je Albanac Ćekići u 77. minutu meča sa bele tačke. Na utakmici su viđena dva potpuno različita poluvremena, ali i dva potpuno različita Partizana.

Prvi deo igre protekao je u potpunoj dominaciji crno-belih, koji nisu uspeli da realizuju tri do četri stopostotne šanse. A, onda je usledilo drugo poluvreme. Trener Milošević je doduše do 70. minuta promenio skoro čitav tim, ali i do tada, crno-beli nisu ličili na nekoga ko bi mogao da igra grupnu fazu Lige Evrope. Ipak, ne treba zaboraviti jednu krucijalnu stvar – Partizan je negde na polovini priprema, dok Slovenci već iduće nedelje igraju meč sa letonskom Rigom u okviru kvalifikacija za Ligu Evrope.

Ovo je ekipi Olimpije bila generalna proba za Evropu, pa je forma i kondicija podignuta do maksimuma, a od Partizana se očekuje da to učine tek u narednih nekoliko nedelja.

Bez obzira na sve to, vrlo je jasno da su crno-belima preko potrebna ozbiljna pojačanja na nekoliko pozicija, a kako stvari stoje, prvo je već na pragu. Bez obzira na trenutno lošu finansijksu situaciju, transfer lista mora da se širi. U narednih nekoliko dana očekuje se priliv novca u klupski kasu od prodaje Rikarda koji je na pragu Emirata, dok se danas u toku dan očekuje paraf Svete Markovića na ugovor sa grčkim Olimpijakos. Partizan bi ot tih transfera mogao da inkasira između pet ili šest miliona evra, pa se već polako dogovara dovođenje novih igrača.

Na vrhu liste nalazi se Japanac Takuma Asano koji je već ranije dovođen u vezu sa Parnim valjkom. Reč je o krilnom napadaču i polušpicu Arsenala koga ’’tobdžije’’ redovno šalju na pozajmice, pre svega u Bundesligaške klubove. Partizan ima ogromnu želju da ga dovede na jednogodišnju pozajmicu, međutim upravo tu je najveći problem u ovim prgovorima. Klub iz Londona želi Japanca da proda po svaku cenu pošto mu ugovor ističe već naredne sezone. U trku su se uključila i dva Bundesligaša, ali kako saznajemo, Partizan ima prioritet i pregovori su u finalnoj fazi.

Čelnici kluba su ubeđeni da će Japanc doneti pravu odluku i pojačati klub iz Humske.

Asano ima 24 godine i prošao je sve mlađe selekcije reprezenatcije Japana. Za A tim debitovao je 2. avgusta 2015. godine i od tada je odigrao 18 utakmica i čak tri puta bio je strelac. Njegova trenutna vrednost na tržištu je 1,4 miliona evra, ako je verovati renomiranom sajtu Transfermarkt.

