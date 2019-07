PRELAZNI ROK JE KAO ŠAH: Inter čeka Lukakua, Džeko rezervna opcija! Sigurno idu Ikardi i Najngolan

Otkako je ekipu preuzeo trener Antonio Konte, Inter je kao glavnog igrača za dovođenje u letnjem prelaznom roku naveo Lukakua.

Konte je pokušao da dovede Lukakua 2017. godine, kada je bio trener Čelsija, ali je 26-godišnji Belgijanac izabrao da pređe u Junajted, za koji je odigrao 96 utakmica i postigao 42 gola.

"Prelazni rok je proces. Naporno radimo kako bismo napravili najbolju ekipu za novu sezonu. Ambiciozni smo i želimo najbolji mogući tim. Takođe, moramo pronaći načine da poštujemo sve finansijske obaveze. Ne možemo da požurujemo stvari jer nas to može dovesti do grešaka. Imamo jasne ideje, ali moramo da budemo strpljivi", rekao je Marota, preneli su britanski mediji.

Lukaku je nedavno izrazio želju da napusti Old Traford, ali je danas otputovao sa ekipom na turneju po Australiji, Singapuru i Kini.

Morata je rekao da će njegovu ekipu ovog leta napustiti Mauro Ikardi i Rađa Naingolan.

"Potrebna nam je transparentnost. Oni su sjajni i talentovani igrači, ali to nije dovoljno. Oni nisu deo našeg projekta, a to kažem jasno i uz poštovanje. Ikardi je na tržištu, ali poštujemo ugovorne obaveze", naveo je Marota.

Ako ne uspeju da dovedu Lukakua, u Interu će se okrenuti dovođenju napadača Rome Edina Džeka, koji je u poslednje četiri godine postigao 62 gola u Seriji A.

"Potrebno je strpljenje. To je kao šah. On je cilj, ali obe strane pokušavaju da postignu pravi dogovor. Fudbaler želi transfer, ali to ništa ne znači. Moramo da poštujemo i finansije", naveo je Morata.

Pre nego što je preuzeo Čelsi, Konte je osvojio tri uzastopne šampionske titule sa Juventusom i odveo reprezentaciju Italije do četvrtfinala Evropskog prvenstva 2016. godine.

(Beta)

Kurir