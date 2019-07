NINKOVIĆ POŽELEO SREĆU ČUKARIČKOM U LIGI EVROPE: Kad se jednom budem vratio u Beograd naravno da ću biti redovan na stadionu na Banovom brdu

Miloš Ninković je jedna od legendi Čukaričkog. Na Banovom brdu je nekadašnji reprezentativac naše zemlje, a sada član australijskog šampiona Sidneja, počeo fudbalsku karijeru, odatle je usledio odlazak u kijevski Dinamo, gde je proveo čitavih devet sezona. Posle gotovo dve decenije od kako je počeo da se druži sa fudbalskom loptom na Brdu, Miloš se podsetio tih dana.

- Bilo mi je veoma lepo u Čukaričkom, prošao sam ovde sve mlađe selekcije. Doduše, nismo imali ovako lepe uslove. Sećam se da je pomoćni teren bio skroz u zemlji, svi smo tu trenirali. Čak smo išli u Košutnjak, pa smo od cigala pravili golove, kod profesora Višnjića. Ali, znate kako kažu, kad naučite na tim terenima da igrate, onda je lakše i na ovim vrhunskim, kao što je u Evropi – iskren je Miloš Ninković, koji je potom dodao:

- To su bili nezaboravni dani, prelepo druženje, nekada i sve to što nismo imali najbolje moguće uslove ima specifičnu draž. I kad imate sve uslove i sve je lepo, ne mora uvek to da da rezultat. Ponavljam, nama je u to vreme bilo zaista lepo, a koliko vidim i sada se ovde deca sjajno druže. To su moji najlepši, dečački dani.

foto: Damir Dervišagić

Primetio je Ninković da sada stvari u Čukaričkom prilično drugačije funkcionišu.

- Sad je Čukarički zaista ozbiljan klub, igra Evropu, ima fenomenalne uslove. U moje vreme nije bilo ni tribine, ni semafora, niti manjeg terena. Tada smo jedne godine bili u Super ligi, druge u Prvoj ligi... Bilo je drugačije vreme, a sada je Čukarički sigurno u top tri kluba u zemlji.

Pohvalio je Ninković posebno Omldinsku školu i odnos Radne zajednice prema poslu.

- Ovde dolazim već dvadesetak dana, treniram i održavam formu. Svi ljudi u klubu, od ekonoma do žena koje rade tu, neverovatno su ljubazni, iako mnogo njih nije bilo tu u moje vreme. U teretani srećem i omladince i kadete. Dosta njih shvata ovu priču ozbiljno, dolaze pre treninga da se zagreju, kad sam ja ovde igrao, iskreno to niko nije radio.

Često Miloš sreće drugove sa kojima je tada igrao i trenirao, kad god je u Srbiji i dalje se druži sa njima.

- Viđamo se po kraju, stalno smo tu kad smo u Srbiji. Neke doduše i ne viđam, Bata Minić je bio iz Trstenika, Peleta Govedaricu nisam video, on je isto igrao Prvu ligu. Ali, uglavnom se družimo, neki koji su igrali sa mnom su i treneri, kao na primer Lazar Popović i Slobodan Dinčić. Kad dođem, bude vremena za sve.

Dok je igrao u Super ligi, Ninković je bio čest gost na „svom“ stadionu na Banovom brdu.

- U sezoni kad sam bio u Crvenoj zvezdi, često sam dolazio na Banovo brdo i gledao Čukarički, igrali su tada i kvalifikacije za Ligu Evrope. Na žalost, u četvrtak ću već biti u Australiji, ali sam srcem uz Čukarički. Kad se jednom budem vratio u Beograd, naravno da ću ponovo biti redovan na stadionu na Banovom brdu – obećao je Ninković.

foto: Nebojša Mandić

Da li ćemo vas možda videti na nekoj funkciji u Čukaričkom po okončanju karijere

- Sigurno ću ostati u fudbalu. E sad, pitanje je uopšte hoću li se vratiti da živim u Srbiji, s obzirom da imam planove da ostanem da živim u Australiji. Ali, to su trenutni planovi, oni uvek mogu da se promene, za godinu-dve dana. U Čukaričkom sam počeo da igram fudbal, red je da klubu nešto i vratim. Da li će to biti kroz trening sa mladima, verovatno. Ne verujem da ću ikad biti trener prvog tima, to me iskreno ne zanima - priznao je Miloš.

Momcima u belo-crnom pred evropske mečeve sa Banantom (čevrtak, 20,30 časova), Ninković je dao nekoliko korisnih saveta:

- Samim tim što su izborili učešće u Evropi, napravili su veliki uspeh. Mogu da im poručim samo da izađu rasterećeno na teren. Govorim to iz ličnog iskustva, kad god sam bio stegnut i imao sam tremu, nikad nisam mogao da dam svoj maksimum. Ako budu verovali u sebe i ako ispoštuju ono što im trener kaže, a uz to se igraju fudbala, uz evidentan kvalitet koji poseduju, rezultat će doći. Opet, ne smeju da potcene rivala. I naravno, biće im potrebno mnogo sreće, što im ja od srca želim.

Za kraj, Ninković je govorio o svojim planovima u nastavku karijere.

- Imam još godinu dana ugovora sa Sidnejom,ostajem tamo za sada. Voleo bih da igram fudbal dokle god mogu, onog trenutka kad budem osetio da na terenu ne mogu da uradim ono što želim i što hoću, tada će značiti da je kraj. Ne volim da budem teret, tog trenutka ću završiti karijeru – istakao je Ninković.

kurir.rs / FK Čukarički

