POTPREDSEDNIK FK PARTIZANA VLADIMIR VULETIĆ PONOVO OPLEO PO FSS: Kada te gaze, napravi carski rez i to bez epidurala! (KURIR TV)

Od specijalnog izveštača Kurira iz Slovenije – Nemanje Ilića

"Želim da vas izvestim da je FK Partizan posle više od dva meseca dobio odluku o priznavanju titule iz 1946. godine. Međutim, ova odluka u dobrom meri rađa izvesne nedoumice i sumnje u namere i tenzije koje u celini može da proizvede. Sumnje su mnogobrojne. Kao što vidimo ovde, odluka je u zaglavlju doneta od strane FSS, potpisnik je predsednik FSS, 14. maja 2019. godine. na taj dan održana je Skupština FSS koja je donela odluku sa 44 glasa za, 6 protiv i 10 uzdžanih, da se Crvena zvezda nazove osvajačem titule iz 1946. godine", rekao je Vuletić i u dahu nastavio:

"FK Partizan dobio je kopiju odluke, ne i formalnu odluku da je primio i potpisao je izvesni Edo Janjević, bar tako ovde može da se pročita. I to 15. maja, dan kasnije. Zašto je to bitno. FKP je 29. maja, tačno dve nedelje nakon Skupštine, očekujući da će dobiti odluku ili da će ona biti zvanično objavljena. Podsećam vas da je FSS sve odluke sa te Skupštine 14. maja zvanično objavio, osim jedne, ove odluke. A sada vidimo da je izrađena istoga dana, 14. maja i da je već sledećeg dana primio izvesni Edo Janjević.

foto: Kurir

FKP je 29. maja poslao pisani dopis FSS u kom zahteva da se kao zainteresovana strana dobije ovu odluku zvanično. Više od mesec dana smo čekali da nas neko iz FSS obrati povodom ovog zahteva. Četiri puta sam razgovaro sa predsednikom Komisije za pravna pitanja gospodinom Šuputom, koji je rekao da ne može ništa da uradi. Ovde stoji da je odluka izrađena 14. maja, da ju je Edo Janjević primio 15. maja, a Partizan ju je primio 9. jula! Šta je to što je opredelilo da FSS ovu odluku nedonošče krije, ne objavljujući je u glasniku i krije od FKP i pored zvaničnog zahteva - procenite sami", rekao je Vuletić i nastavio:

"Obrazloženje odluke je stalo na sedam redova. Znate li kako to izgleda? Premisa jedan, napolju je sunce. Premisa 2 - vedro je. Induktivni zakljjučak - leto je.

Nije škola magare, kaže naš narod. To nije slučajno. Ova odluka nije obavezna, ali ako vi imate situaciju da krijete jednu odluku, a ne navedete pouku o pravnom leku, onda je jasno da vaša intencija jeste da će ovo proći bez ikakve reakcije.

foto: Kurir

Ko je Edo Janjević? Zašto je on dobio ovu odluku 15. maja, a FKP je nije dovbio do 9. jula. Gotovo dva meseca kasnije. Zašto je FKP isticano da odluka još nije izrađena. Gen. sek. FSS u privatnoj korespodenciji je 4. jula poslao odluku vam šaljemo sutra, a stigla je tek 9. jula. Šta je sprečavalo FSS gotovo mesec dana ne trepne ako je otet i učini gest koji je učinio Edu Janjeviću.

Član tri bi mogao da nam da odgovor ko je Edo Janjević. Stičem utisak da je to neko iz FKCZ, ko je ovu odluku primio i kako bi ona bila konačna i kako bi CZ mogla da koristi onaj novi grb sa tri zvezdice, ali deluje mi da u Evropi to još nije prošlo", konstatovao je podpredsednik Partizana i dodao:

"U tom pogeldu imamo situaciju pravne nesigurnosti. Jedna zaintetesotana strana dobija odluku posle mesec i po, a druga posle 24 sata.

foto: Kurir

Da li bi je FKP dobio da nije četiri puta zahtevao da je dobije? na naš zvaničan zahtev niko nije odgovarao emsec i po dana. Oni koji su se nadali da mogu na ovakav način da se ponašaju, bahat i neuk, moraće ipak da se suoče sa činjenicom da ovo ovako proći neće.

FKP, počev od juče, broji rok koji je predviđen za podnošenje tužbe. NJu žemo podneti u najskorije vreme, verovatno je reč o Osnovnom sudu u Beogradu, započeti ćemo pravnu bitku koje su bile sve samo ne pravne. Politička čorba se ne može srkati pravnom viljuškom. Prvo zato što ćete se povrediti, a drugo jer će vam iscureti sve što želite da kušate", rekao je Vuletić:

"Porođajne muke ovom odlukom nisu završene, čeka nas carski rez, i to bez epidurala. FKP će se suočiti sa ovime rečima Jaše Tomića: "Neka je proklet svako, ko hoće rata lakomog, pustog i voli krv, ali neka je proglet o onaj koji rata neće, kada ga gaze brutalno kao sitnu crv", zaključio je Vuletić.

kurir.rs / N. Ilić

Kurir