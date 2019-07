UMRO SAM OD SMEHA KADA SAM VIDEO ARKANA Dejan Savićević pričao o stvarima o kojima do sada ništa nije govorio: Dolazi on sa grupom navijača! Crvena kapa, šuškavac preko trenerke i ROLEKS OD 300 HILJADA MARAKA (FOTO)

Između ostalog dotakao se i Željka Ražnatovića Arkana u ekskluzivnom intervjuu koji je dao za Nedeljnik.

U priči oko buđenja nacionalizma na stadionu ulogu je imao i Željko ražnatović Arkan koji se u to vreme približio Zvezdi. Bilo je čask i fotografija kako sedi na klupi. Kakva je njegova uloga bila oko Delija i Zvezde?

"On je preuzeo navijače. I njegovi prvi 'Tigorvi' bili su sačinjeni od navijača. zašto se to desilo da baš on preuzeme, to ne znam. Ali jeste bio glavni među navijačima. Ja sam njega upoznao igrom slučaja 1985. Te godine kada smo igrali u Glazgovu Kup šampiona, otišli smo dan ranije. Kad na dan utakmice ja ne mogu da verujem - dolazi on sa grupom navijača. Crvena kapa, šuškavac crveni preko trenerke i onaj njegov roleks od dvesta-trista hiljada maraka. Ja kažem: 'Željko, odakle ovamo, prošpijaće te neko'. Kaže on: 'Neće niko' ", prepričava za Nedeljnik Savićević, pa nastavlja:

željko ražnatović arkan foto: Printscreen YT

"Kako sam bio malo povređen, a pobedili smo prvu 3:0, izašao sam na poluvremenu. I vidim ga sa policijacima ispod tribine. Ja umirem od smeha, on menja kape sa njima, slikaju se... Malo-pomalo, sede čovek u drugom poluvremenu na klupu. Bio je prodoran. Znao je to da iskoristi. I na kraju se vratio on, ali, rekoh, gde da dolazi ovamo. Nije to Evropa, to je ostrvo, a treba uteći sa ostrva. Da je Francuska, Belgija, pa može se uteći, a gde ćeš ovde, sve voda oko tebe. Posle je počeo rat i poznat je taj deo njegove životne priče...", rekao je Savićević.

