GROBARI OVO MORAJU ZNATI: Ovi datumi su u narednih 25 dana presudni za Partizan

Trener Savo Milošević uigrava tim, a navijači nestrpljivo čekaju zvanične utakmice. navijači prate svaki potez u Humskoj, a ovo su datumi koje u narednih dvadeset i pet dana treba da zapamte.

ČETVRTAK, 11.07.2019.

Prvi bitan takmičarski dan u Evropi, iako će Partizan u njoj startovati tek za dve sedmice. Iigra prva utakmica 1. kola kvalifikacija za Ligu Evrope 2019/20 u kojoj se sastaju Konahs Kvej (Vels) – Kilmarnok (Škotska), a znamo da će pobednik iz tog dvomeča biti rival crno-belih u 2. kolu kvalifikacija. Mesto odigravanja utakmice je dobro poznati Ril, gde je Partizan igrao na početku kvalifikacija za Ligu šampiona 2009/10 (i slavio tada sa ubedljivih 1:4).

SUBOTA, 13.07.2019.

Nije takmičarski bitno, ali je bitno za dobar utisak i za dobro raspoloženje na kraju priprema. Prekosutra Partizan igra poslednju pripremnu utakmicu u Sloveniji, a protivnik je mađarski prvoligaš Pakši. Već sutradan nakon te utakmice ekipa se vraća za Beograd.

ČETVRTAK, 18.07.2019.

U Škotskoj će Kilmarnok i Konahs Kvej odigrati revanš utakmicu 1. kola kvalifikacija, pa ćemo tada i definitivno saznati ko je premijerni rival u Evropi ove sezone.

SUBOTA, 20.07.2019.

Kreće novo prvenstvo Srbije 2019/20, liga koja se od ove sezone zove „Linglong Super liga“ (po novom nazivnom sponzoru iz Kine), a Partizan gostuje starom-novom superligašu Inđiji. Biće to vrlo „nezgodna“ utakmica sama po sebi – onda kada se gostuje u 1. kolu nekome ko nam je kao rival nepoznat (po pitanju njegovog kvaliteta), ko kao povratnik u društvo najboljih sigurno ima posebnu inspiraciju i motivaciju protiv Partizana, a još se ova utakmica igra samo pet dana pred start u Evropi. Očekuje se ozbiljno iskušenje u Inđiji, u to nema ni najmanje sumnje.

PONEDELJAK, 22.07.2019.

Glave igrača i stručnog štaba će još od subote uveče, nakon gostovanja u Inđiji, biti već na Ostrvu (videćemo još da li u Škotskoj, ili u Velsu), ali će ovog ponedeljka, negde oko 13 sati, za trenutak ipak skrenuti pogled ka švajcarskom Nionu, da vidimo šta crno-bele u Evropi čeka u 3. kolu kvalifikacija (naravno samo u slučaju da 2. kolo uspešno prebrode). Partizan će biti nosilac na žrebu (biće 26 nosilaca i isto toliko nepovlaštenih ekipa na žrebu), to se zna odavno, ali to ne znači da bi imao lagan posao u 3. kolu, posebno ne ukoliko bi se protivnik zvao Videoton, Spartak Trnava, Austrija Beč, Trabzonspor, Antverpen, Brondbi, Šturm Grac, Aris ili na primer Glazgov Rendžers…Da ne pričamo tek kakve bi tenzije izazvao mogući duel protiv Hrvata (Hajduk i Osijek), mada će to verovatno biti sprečeno pre žreba, kroz „čuvene“ podgrupe.

Kad smo već kod podgrupa pred žreb, njih po iskustvu treba očekivati najkasnije u toku prepodneva toga dana. Biće ukupno 4 grupe sa po 10 timova (5 nosilaca i 5 nepovlaštenih ekipa) i 1 grupa sa 12 timova (6 nosilaca i 6 nepovlaštenih). Čim bude poznat sastav podgrupe, savetujemo vam da dobro zapamtite, još bolje i zapišete:

• koliko ekipa je u Partizanovoj podgrupi (10 ili 12)

• koji broj je Partizanov (može biti od 1 do 5, ili od 1 do 6, u zavisnosti od toga da li smo u grupi sa 10 ili 12 timova)

• imena potencijalnih rivala (sa brojevima od 6 do 10, ili od 7 do 12, takođe u zavisnosti od toga da li je grupa sa 10 ili 12 timova)

Budete li tako postupili, mnogo lakše ćete ispratiti glavni žreb. Prvo će se „u cugu“ žrebati sve podgrupe sa po 10 timova, tako što će se uparivati brojevi 1-5 sa brojevima 6-10 (dakle brojevi, a ne klubovi poimenice!), što znači da će to jedinstveno uparivanje važiti u isto vreme za sve četiri podgrupe. Nakon toga će se se žrebati, po istom principu (uparivanje brojeva), ona jedna podgrupa sa 12 timova.

ČETVRTAK, 25.07.2019.

Start Partizana u Evropi, prvi meč 2. kola kvalifikacija za Ligu Evrope 2019/20, naš tim gostuje u Škotskoj ili u Velsu, stvari u Evropi postaju od ovog dana krajnje ozbiljne!

NEDELJA, 28.07.2019.

Nakon prvenstvenog gostovanja u Inđiji, a onda i onog evropskog na britanskom ostrvu, ponovo se u domaćem prvenstvu gostuje – i to opet jednom povratniku u društvo najboljih, ivanjičkom Javoru! Znamo kakva su gostovanja tradicionalno tamo, koliko su to u prošlosti uvek bile neke „tvrde“ utakmice.

ČETVRTAK, 01.08.2019.

Revanš 2. kola kvalifikacija za Ligu Evrope, ali i premijera Partizana u u Humskoj ulici u ovoj sezoni na kompletno novom terenu! Pogledajte kako je u prethodnih 12 sezona izgledala poseta na „JNA“ na premijernom evropskom meču crno-belih na svom stadionu:

19.07.2018: PARTIZAN – Rudar Pljevlja (3:0), 10.000

11.07.2017: PARTIZAN – Budućnost (2:0), 20.568

14.07.2016: PARTIZAN – Zaglebje (0:0), 12.000

14.07.2015: PARTIZAN – Dila Gori (1:0), 18.000

15.07.2014: PARTIZAN – Toršavn (3:0), 10.000

24.07.2013: PARTIZAN – Širak (0:0), 15.742

24.07.2012: PARTIZAN – Valeta (3:1), 10.000

13.07.2011: PARTIZAN – Škendija (4:0), 18.572

14.07.2010: PARTIZAN – Pjunik (3:1), 11.134

21.07.2009: PARTIZAN – Ril (8:0), 10.000

06.08.2008: PARTIZAN – Inter Baku (2:0), 19.621

02.08.2007: PARTIZAN – Zrinjski (5:0), 15.000



NEDELJA, 04.08.2019.

Nakon premijere u Evropi, red je i na premijeru u prvenstvu – u oviru 3. kola, na stadion u Humskoj stiže šabačka Mačva



PONEDELJAK, 05.08.2019.

Tog dana se u Nionu vrži žreb za plej of Lige Evrope 2019/20, a u njemu će učestvovati oni koji učestvuju u 3. kolu kvalifikacija (koje se igra 08.08. i 15.08.). U ovom trenutku su poznata imena samo 13 sigurnih učesnika 3. kola kvalifikacija (od njih ukupno 52 koji će zaigrati u 3. kolu), Partizan nije među njima, pa zato ovog trenutka temi žreba za plej of više nećemo posvetiti nikakvog dodatnog vremena, niti prostora.



Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir