CRNE SLUTNJE SE OBISTINILE Siniša Mihajlović boluje od leukemije: Danima sam plakao, a sad sam ljut! Moram da pobedim (VIDEO)

Srbin je nedavno uradio detaljne medicinske testove i doktori su ga upozorili da lečenje treba da nastavi sa agresivnim tretmanom.



"Nažalost, ili na sreću, izveli smo neke testove koji su pokazali anomalije koje nisam imao pre četiri meseca. Sve ću vam jasno objasniti, jer ne želim da ljudi spekulišu. Reći ću vam istinu, kako stvari stoje, onda kada se sve uradi. Doktor će nastaviti da vam daje informacije, uz poštovanje moje privatnosti, rekao je Mihajlović u prvim momentima konferencije.

È stato anche allenatore della mia squadra del cuore: il Catania. Auguri a Sinisa #Mihajlovic, grande guerriero. Vincerai la tua partita più importante. #ForzaSinisa! — Bob Rock 🇮🇹 (@bob_rock1968) July 13, 2019

"Kada sam dobio vest, to je bio pravi udarac. Sedeo sam i plakao danima, život prolazi pred očima. Ovo nisu suze straha. Poštujem bolest, ja ću se suočiti sa tim, isprsiću se gledajući je u oči, onako kako sam to uvek činio.

Jedva čekam da odem u bolnicu i započnem borbu. Ona je agresivna, ali se može pobediti. I to sam objasnio svojim igračima, imali smo konferencijski poziv s njima i kao što je prirodno, imao sam suze.

Objasnio sam im da moramo do pobede. Ako sednemo i pokušamo da se branimo, odmah ćemo se srušiti. Moram koristiti svoju taktiku u ovoj borbi i siguran sam, bez ikakvih sumnji, da ću dobiti ovu bitku. Za moju porodicu, za svoju decu, za sve one koji me vole."

Doktori su otkrili bolest pre nekoliko dana neposredno pre početka priprema.

"To je "akutna leukemija. Nadam se da ću, nakon što pobedim u ovoj borbi, moći da razgovaram sa svima vama i da se osvrnem na taj period. Nažalost, ništa mi nije dato u životu. Morao sam se boriti za sve. Kladim se da ste svi mislili da sam ja jedan od poslednjih ljudi koji mogu da se razbole. Treniram, jak sam, imao sam testove 28. februara i sve je bilo normalno. Trenirao sam svaki dan do maja, putovao svuda, igrao fudbal, nisam osećao umor, nikakav bol. To je bilo normalno.

foto: Printscreen

Mihajlovbić je nastavio:

"Moj otac je umro od raka, tako da se uvek redovno testiram. Da nismo izvršili ove testove, godinu dana ne bih pokazao nikakve simptome. Nismo neuništivi. Svi mi mislimo da nam se to neće dogoditi, ali kada se to dogodi, to je šokantan udarac. Vaša jedina nada je da predvidite, jer ako je otkrijete nakon dva meseca ili posle godinu, to je velika razlika.

Dakle, ako ja kao poznata osoba mogu da prođem kroz ovo, nadam se da to može pomoći drugima da se provere, da se pripreme i shvate da se to može dogoditi svakome. Bio sam savršeno zdrav u svakom pogledu, a ipak tu sam. To menja život u trenutku. Sve se menja u trenutku. Kada spavate i imate noćnu moru, probudite se, ali danima se budite i shvatate da ovo nije noćna mora.

Lakše je boriti se ako pratite situaciju, kada ste testirani i spremni. Želim da se zahvalim Bolonji, svima od predsednika do osoblja, jer su mi pokazali da je ovo porodica i da me vole, kao i igrači. To mi je važno, jer sam rekao svojim igračima, pobediću u ovoj borbi, ali mi trebaju ljudi oko mene koji me vole. Video sam to u porodici, prijateljima i kolegama.

Plakao sam u poslednjih nekoliko dana, ali ne volim ljude koji dolaze i plaču kao da me sažaljevaju. Niko me ne bi trebao sažaljevati. Ono što pogodi vaše emocije je osećanje. Ljubav. Primio sam 600-700 poruka u proteklih nekoliko dana, ali se izvinjavam što nisam odgovorio, jer sam želeo malo vremena za sebe, da izbacim svu negativnu energiju, tako da mogu biti spreman da uzvratim udarac i započnem bitku . "

Klupski lekar je potom rekao:

"Kao što je Mihajlović rekao, on je apsolutno dobro."

Mihajlović je zatim dobacio: "Ja sam ljut ..."

"To je dobro, to će ti pomoći da odmah napadneš ćelije! Lagali smo o tome da ima groznicu, to nije bila istina. Želeli smo da je samo groznica. Došao je na predsezonsku kontrolu i tražili smo mišićno naprezanje ili nešto, možda prelome stresa ili bol u kuku, koji su vrlo česti nakon višemesečnog treninga. Tražili smo ih i ništa drugo. Testovi nisu pokazali ništa od toga, samo nešto posebno u koštanoj srži što je trebalo dalje istraživati. Pronašli smo ono što smo pronašli, ali on je apsolutno zdrav i nema simptoma.

To znači da imamo veoma dobru startnu poziciju. On će biti odveden u bolnicu od utorka na tretman, a mi smo u vrlo dobrim rukama. On može nastaviti svoj posao i zaista mora, jer ne može živeti a da ne bude uz igrače.

Ne možemo reći koliko će trajati tretman. Znamo dijagnozu, ali još ne precizan tip leukemije, a samim tim nije specifičan tip lečenja i ne možemo prognozirati koliko će trajati. Poznajem ga 10 godina, on će se mentalno i fizički vratiti više nego ikad. On je kao tenk!"

Podsetimo, Pedesetogodišnjak je krajem januara seo na klupu Bolonje umesto Pipa Inzagija i od tima koji je bio među najozbiljnijim kandidatima za ispadanje u Seriju B dogurao do desete pozicije na kraju šampionata.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir