MOJ OTAC JE UMRO OD RAKA, NE MISLITE DA SMO NEUNIŠTIVI: Mihajlović otkrio da boluje od leukemije, a zatim svima poslao snažnu poruku

"To je "akutna leukemija. Nadam se da ću, nakon što pobedim u ovoj borbi, moći da razgovaram sa svima vama i da se osvrnem na taj period. Nažalost, ništa mi nije dato u životu. Morao sam se boriti za sve. Kladim se da ste svi mislili da sam ja jedan od poslednjih ljudi koji mogu da se razbole. Treniram, jak sam, imao sam testove 28. februara i sve je bilo normalno. Trenirao sam svaki dan do maja, putovao svuda, igrao fudbal, nisam osećao umor, nikakav bol. To je bilo normalno.



Mihajlović je nastavio:



"Moj otac je umro od raka, tako da se uvek redovno testiram. Da nismo izvršili ove testove, godinu dana ne bih pokazao nikakve simptome. Nismo neuništivi. Svi mi mislimo da nam se to neće dogoditi, ali kada se to dogodi, to je šokantan udarac. Vaša jedina nada je da predvidite, jer ako je otkrijete nakon dva meseca ili posle godinu, to je velika razlika.

Dakle, ako ja kao poznata osoba mogu da prođem kroz ovo, nadam se da to može pomoći drugima da se provere, da se pripreme i shvate da se to može dogoditi svakome. Bio sam savršeno zdrav u svakom pogledu, a ipak tu sam.

To menja život u trenutku. Sve se menja u trenutku. Kada spavate i imate noćnu moru, probudite se, ali danima se budite i shvatate da ovo nije noćna mora. Lakše je boriti se ako pratite situaciju, kada ste testirani i spremni.



Kurir sport

Kurir