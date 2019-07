PONESTALO MI JE SUZA, SADA JE VREME ZA BORBU! Mihajlović objavio emotivno PISMO koje slama srca!

Podsetimo, Mihajlović je u subotu saopštio da boluje od akutne leukemije i da je pred njim ozbiljna i teška borba. Od momenta kada se pojavila ova užasna vest, poruke podrške stižu sa svih krajeva sveta.

Mihajlović je zato odluči da se preko italijanskog lista zahvali svima:

“Postoje trenuci u životu kada se susretnete sa protivnikom koga je teško pobediti i problemom koji je teško rešiti. Došao sam do tog trenutka, ali na sreću nisam sam, imam ogromnu podršku. U ovih nekoliko dana sam primio more simpatija, solidarnosti, pozitivne energije koja mi je dala neverovatnu snagu i sigurnost da ću dobiti bitku protiv leukemije”.

Primio sam na hiljade poruka, sve sam im pročitao, za mene, predstavljaju brigu, zagrljaj i dirnule su me u srce. Bilo je teško, izvinjavam se svima što nisam odgovorio. Odlučio sam ovako, preko Gazete.

Hvala predsednicima klubova za koje sam se borio kao igrač i trener, kako i onima čiji nikada nisam bio član za divne reči koje su mi uputili. Hvala i bivšim saigračima, kao i rivalima sa kojima i protiv kojih sam igrao za podršku.

Hvala i navijačima svih boja, i oni koji su mi zviždali i vređali me, sada su mi napisali da se borim. Hvala i prijateljima koje stičem tokom karijere, i hvala svima i onim nepoznatim ljudima koji me poznaju i koji znaju kakav sam čovek. Od predsednika države do pisma u kome mi je klinac nacrtao osmeh, svi ste bitni.

Hvala još jednom, ponestalo mi je suza, sada je vreme za borbu. Vidimo se uskoro”, napisao je Miha.

