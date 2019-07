FUDBALSKI GLOBTROTER STIGAO NA KROV: Bio u Španiji, Engleskoj i Brazilu, a sada pojačao Voždovac

"S obzirom na to da imam iskustvo igranja u inostranstvu, mogu da kažem da Voždovac ne zaostaje za velikim klubovima po pitanju organizacije i funkcionisanja i to me čini jako ponosnim što sam postao deo ovog sjajnog kluba", rekao je Karišić za klupski sajt.

Karišić ima 22 godine, prošao je omladinsku školu Rada, a potom je bio član španske Granade, Votforda u Engleskoj i brazilskog Fluminensea, pre nego što se prošle sezone vratio u Srbiju, gde je nastupao za Teleoptik.

Pohvalno je govorio o Voždovcu.

"U proteklih nekoliko sezona pokazalo se da je Voždovac klub u kojem igrač može da napreduje u svim segmentima, i da za to ima sve uslove. Na meni je da radim vredno i da doprinesem tome da klub napravi rezultate koje svi navijači očekuju, a to je sam vrh tabele", kazao je Karišić.

On je prošao pripreme sa Voždovcem, ali je tek sada zbog administrativnih problema potpisao ugovor sa tim klubom.

(Beta, Foto: FK Voždovac)

