MINIMALAC BRĐANA NA PREMIJERI: Luka Stojanović pogodio za pobedu na startu Superlige protiv Napretka!

lako do pobede

Prvu priliku imao je Docić u šestom minutu, šutirao je kapiten Čukaričkog sa 18 metara, ali je bio neprecizan. Osam minuta kasnije sjajna prilika za domaće, bila je to prelepa kontra, Kovač je dodao loptu Bogosavcu, ovaj još lepše prosledio do Tedića, ali je napadaču Čukaričkog šut sa 15 metara odbranio golman Milošević. U istom minutu usledila je kontra na drugoj strani, povukao je Pavićević, koji je dodao do Ivanovića, ovaj je odmah prosledio ka Endijaeu, ali je njegov šut sa deset metara, iskosa sa desne strane, odbranio Belić.

U 25. minutu dobar pokušaj Pavićevića sa 20 metara, ali je lopta posle njegovog šuta otišla za malo preko prečke gola domaćih. Iznenada je došao Čukarički do šanse u 33. minutu, lopta se u šesnaestercu odbila do Vidosavljevića, a ovaj je sa šest-sedam metara slabije šutirao, te nije bilo problema za Miloševića.

Posle grube greške odbrane Brđana sevnula je kontra Napretka, Pavićević je snažno šutirao sa 12 metara, ali za malo preko Belićevog gola. Odličan pokušaj Endijaea u 40. minutu, šutirao je precizno sa 20 metara Senegalac, a krajnjim naporom je Belić uspeo da skrene loptu u korner. U 42. minutu fantastična akcija belo-crnih i vođstvo. Docić je na metar od gol-aut linije prelepo „zalomio“ Endijaea, potom je još bolje centrirao, a Luka Stojanović je glavom zakucao loptu u mrežu Kruševljana – 1:0.

Mnogo trčanja bilo je na obe strane na startu drugog poluvremena, ali do prve ozbiljnije prilike čekalo se sve do 62. minuta. Tada je Kovač odlično prošao po levoj strani, ušao i u šesnaesterac i potom šutirao, ali je Milošević spasao svoj tim. Pet minuta kasnije odlična solo akcija Endijaea, promešao je odbranu Čukaričkog i šutirao, ali je lopta prohujala metar pored gola Belića.

Možda i najbolji priliku Kruševljani su imali u 73. minutu, Milovanovićje ostao usamljen na sedam-osam metara od Belićevog gola, šutirao je, ali je lopta prohujala koji santimetar pored desne stative. Četiri minuta kasnije kapiten Čukričkog Docić dobio je direktan crveni karton. Trener Veselinović je odmah reagovao, umesto Nikćevića na teren je poslao defanzivnijeg Đorđevića.

Već u 79. minutu Napredak je mogao do izjednačenja, ali je Desančić sa 18 metara šutirao preko Belićevog gola. U 86. minutu još jedna sjajna prilika za goste, rezervista Ilić je šutirao sa tri metra, ali je Belić bio maestralan. Tri minuta kasnije još jedna sjajna prilika za Napredak, ali je Ivanović preslabo šutirao, iako je bio usamljen na sedam metara, Belić je lako uhvatio loptu.

Kurir sport / FK Čukarički

Kurir