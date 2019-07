NAKON TE OPERACIJE NIŠTA VIŠE NIJE BILO ISTO U MOM SEKSUALNOM ŽIVOTU Ćiro Blažević: Pobedio sam DVA RAKA! Sada sam ZDRAV!

Tokom oporavka od bolesti, Ćiro nije menjao životne navike, već je jeo i pio šta god je hteo, a čak se ni cigareta nikako nije odricao. U borbi sa kancerima pomoglo mu je rano dijagnostikovanje bolesti, ali i urođeni sportski duh.

Ćiro je 2004. godine oboleo od raka prostate, a jedino rešenje bilo je potpuno odstranjivanje ovog organa.

- Pre 15 godina javili su mi se prvi simptomi raka, problemi sa mokrenjem, nisam mogao da kontrolišem taj nagon, vremenom je postalo i otežano, a imao sam i jake bolove. To mi je bio jasan znak da odem kod lekara. I već nakon rezultata krvne slike, gde su mi bili urađeni i tumorski markeri za prostatu (PSA), bilo je jasno da nešto nije u redu. Obavljeni su mi detaljni pregledi i kao konačna dijagnoza mi je ustanovljen kancer prostate. Naravno da mi nije bilo svejedno, jer kada dobijete rak, vi automatski pomislite i na smrt - kaže legendarni Ćiro i objašnjava svoje psihičko stanje nakon saznanja da ima smrtonosnu bolest.

- Tada sam imao 69 godina i priznajem da sam se uplašio. Dovoljno mi je bilo da samo pomislim na operaciju i boravak u bolnici, pa sam se ježio, a tek ceo proces lečenja... Verujte, u takvom sam stanju bio da se o svojoj bolesti prvih dana nisam poverio ni porodici. Ali nisam se predao, zadržao sam taj svoj sportski, borbeni duh i krenuo u proces lečenja uz podršku najbližih.

Blažević kaže da je imao sreće jer mu je rak otkriven na vreme, ali da mu je bolest uništila seksualni život.

- Kancer se nije raširio, niti je pustio metastaze, i to je bilo ključno za ozdravljenje. Zbog same bolesti i mojih godina, lekari su se odlučili za hirurški zahvat i odstranjivanje cele prostate. Hvala Bogu, živ sam, i to me je spasilo. Ali mislim da nije trebalo da mi vade prostatu, već možda da idem na zračenja ili neku imunoterapiju. Jer posle toga imao sam problema sa kontrolom mokrenja, ali i sa seksom. Nakon te operacije ništa više nije bilo isto u mom seksualnom životu - otkriva Ćiro.

Nakon što je uspeo da se izleči i pobedi ovaj podmukli rak koji je najučestalija bolest kod muškaraca, legendarnog trenera samo sedam godina kasnije stiže još jedna maligna bolest.

- Iskreno, nisam mislio da ću se više susretati sa teškim bolestima i da ću opet morati pod nož. Od prvog raka prošlo je dosta vremena i nisam mislio da će se vratiti. Međutim, opet sam doživeo istu agoniju. Sasvim slučajno, otišao sam na jedan deramatološki pregled jer imam dosta mladeža na leđima. Ni slutio nisam da će rezultati te posete biti kobni. Doktorka je primetila jedan, sumnjivi mladež i nije joj se uopšte svideo jer je primetila brojne promene, od boje, oblika, preko veličine. Uradili smo histopatološki nalaz i verovali, ili ne, dijagnostikovan mi je melanom kože - kaže Blažević i dodaje da je opet imao sreće jer je bolest otkrivena na vreme:

- Kao i prvog puta, karcinom je bio u prvom stadijumu. Hirurškim putem melanom je otklonjen, i na sreću, opet sam izbegao i zračenja i hemioterapiju. I, evo, osam godina kasnije, živ sami zdrav. Zato je jako važno da se ljudi redovno kontrolišu, prate simptome i odlaze na preventivne preglede jer je to pola zdravlja - naglašava Ćiro.





Ni posle svega, poroka se ne odričem

Na pitanje da li je promenio svoje svakodnevne navike tokom borbe sa oba kancera, Ciro Blažević odgovara: - Ama baš ništa nisam promenio. Iskreno, u te priče da je hrana veoma bitna ja nimalo ne verujem. Sledio sam osnovne savete lekara i ništa više od toga. Jeo sam sve isto kao i kada sam bio zdravi ništa u svojoj ishrani nisam menjao. Čak sam i pušio cigarete u oba ciklusa lečenja i nije mi padalo na pamet da ih se odreknem jer mi nisu smetale - kaže Ćiro.

