FUDBALERI ZVEZDE JEDNOGLASNI POSLE HELSINKIJA: Imamo odličan rezultat pred revanš, Delije su nam vetar u leđa! (KURIR TV)

Strelci na stadionu "Rajko Mitić", pred 36.289 gledalaca, bili su Ričmond Boaći u 27. i rezervista Milan Pavkov u 90. minutu.

Posle meča novinarima se najpre obratio Dušan Jovančić.

- Imamo dobar rezultat, ali to ne znači da ćemo da se opustimo u revanšu. Igrali smo dobro u prvom poluvremenu, u drugom opreznije, ali sreća dali smo i drugi gol, bili smo bolji i zasluženo slavili - rekao je Jovančić.

Istakao je da se igralo u sjajnom atmosferi i da je uživao:

- Odličan rezultat pred revanš mnogo nam znači drugi gol. Sjajna atmosfera, uvek nam navijači daju vetar u leđa i nadam se da će tako da nastave - završio je vezista.

Mirko Ivanić nije želeo da daje izjavu za novinare pošto je kratko izjavio samo da ima temperaturu i produžio dalje.

Posle njega ispred novinara izašao je Marko Marin koji je imao samo reči hvale za svoje saigrače.

''Ovo je dobar rezultat za nas. Malo smo kasno dali ova drugi gol, ali bitno je da imamo sada dva gola prednosti sa kojim idemo u Fisnku. Milan Pavkoj je bio ta svežina i uvek je opasan kada uđe da igra. Sve vas je iznenadio Ivanićevo igranje po krilu, ali videli ste kako je to ispalo. On je namestio gol i to je bio pravi pogodak.''

Kurir sport

Kurir