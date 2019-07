MILOJEVIĆA NE ZAVARAVA ISPADANJE RADNIČKOG IZ EVROPE: Navijali smo za Nišlije, ali gospodin Krunić nije imao vremena

"Igramo derbi protiv ekipe koja je bila fantastična prethodne sezone... Poput mnogih klubova iz Srbije, imaju problem da ih je napustio veliki broj kvalitetnih igrača. Došao im je novi trener, strateg kojeg veoma cenim, ali gospodin Krunić nije mogao da primeni sve zamisli u kratkom periodu", rekao je Milojević na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Crvene zvezde sutra dočekuju niški Radnički u derbi meču drugog kola Super lige Srbije.

Oba tima su novu sezonu u domaćem šampionatu počela pobedom.

"Pratili smo utakmice Radničkog u Evropi i navijali za njih, ali su zbog neuigranosti ispali od Flore. Pobeda u prvom kolu nagoveštava da hvataju zamajac i da će se posle ispadanja iz Evrope fokusirati na prvenstvo. Mi ne menjamo našu percepciju i filozofiju i spremamo se maksimalno fokusirani na novi izazov", rekao je Milojević.

Radnički su ovog leta pojačala i dvojica fudbalera Crvene zvezde na pozajmici, Erik Jirka i Dejan Meleg.

"Meleg i Jirka su veoma kvalitetni igrači. Meleg će dobijati na samopouzdanju iz utakmice u utakmicu, a Jirka je jedan od igrača koji bi konkurisao za sastav kod nas, ali je zbog broja stranaca bila bolja opcija da ode na pozajmicu. Srećan je u Nišu. Koliko će oni pomoći Radničkom toliko će i Radnički pomoći njima", rekao je Milojević.

Posle današnjeg treninga Milojević i njegovi saradnici će imati jasniji uvid u raspoložive snage, ali je izvesno da će Zvezda narednih meseci biti oslabljena zbog povrede Branka Jovičića.

"Sa žaljenjem moram da kažem da ćemo izgubiti Branka na duži period, a sve to mora da ojača nas i njega. Moramo da nadomestimo njegov izostanak, a nadam se da će se on vratiti brže nego što se predvidja i to još jači. Ne volim kada povrede sputaju igrače, ali živort je takav. Nemamo mnogo vremena, moramo da damo minutažu i fudbalerima koji nisu potpuno spremni", rekao je Milojević.

"Prelazni rok je u toku i sve je moguće, ali sigurno nećemo dovoditi samo da bismo angažovali novajlije. Otvaraju se opcije na pojedinim pozicijama. Možda Jovičićevu ulogu dobije neko od igrača kome nije primarna, ali videćemo kakva će biti situacija", dodao je on.

Trener Zvezde rekao je da očekuje zanimljivo prvenstvo.

"Ali, najbolje je sačekati kraj prelaznog roka. Pregršt je kvalitetnih igrača koji traže inostrani angažman, a i ekipe zbog budžeta vagaju opcije. Videćemo prvog dana po završetku prelaznog roka", rekao je Milojević.

"Mislim da će TSC biti prijatno iznenađenje srpskog fudbala, a verujem da će dobrom fudbalu doprineti i bolji tereni. Pozdravljam potez FSS-a da pomogne u sredjivanju terena što će doprineti bržem i boljem fudbalu", zaključio je on.

Utakmica Crvena zvezda - Radnički igra se sutra od 20.00 na stadionu "Rajko Mitić".

(Beta, Foto: Starsport)

Kurir