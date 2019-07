HRVATI SU PRE MEČA PEKLI VOLA NA TRGU BANA JELAČIĆA, A POSLE UTAKMICE NISAM VIDEO TUŽNIJU POVORKU NA ULICAMA ZAGREBA: Ljubinko Drulović o čuvenom duelu na Maksimiru (FOTO)

Iako je relativno kasno debitovao za reprezentaciju, Ljubinko Drulović je ostavio dubok trag i zahvaljujući kvalitetu da svaki put dobro uđe u meč i unese preokret, bio je jedan od najomiljenijih igrača SR Jugoslavije.

Jugoslavija se nakon remija od 2:2 plasirala na Evropsko prvenstvo i napravila pravu senzaciju ostavivši iza sebe Hrvate koji nisu učestvovali na najvećem turniru "starog kontinenta". Pred dolazak Jugoslavije u Zagreb, domaća javnost nije davala velike šanse gostima i "kockasti" su imali ulogu favorita, ali je posle nerešenog ishoda u Zagrebu zavladao muk u svlačionici "kockastih" kog se prisetio i Drulović.

"U sećanju su mi najviše ostali dueli protiv Slovenije i Hrvatske. To u Šarlroi 2000. godine je bila jedna od najuzbudljivijih utakmica u istoriji završnih turnira Evropskog prvenstva. A na Maksimiru drama. Hrvati su pre utakmice pekli vola na Trgu Bana Jelačića. Rađene su ankete, svi su tipovali 3:0, 5:0, 6:1... gađali se brojkama, kladili se koliko ćemo da primimo. Tu smo takođe pokazali karakter posle isključenja Bate Mirkovića. Ja veću i tužniju povorku nisam video u svom životu kao na ulicama Zagreba posle tih 2:2. Od euforije do tragedije. Za njih je to bio veliki udarac jer su godinu dana ranije bili treći na Svetskom prvenstvu. Muva se nije čula u njihovoj svlačionici. A treba li da vas podsećam ko je sve bio u toj svlačionici. Sve as do asa. Koga god da pitate iz te generacije, svi će vam reći da im je to najteži poraz u karijeri".

U nedavnom intervjuu za Anadoliju legendarni jugoslovenski fudbaler Vladimir Jugović je između ostalog rekao da su Drulović i Paunović jedini napravili podvig sa mlađim selekcijama Srbije samo iz razloga što su pošteno radili svoj posao. Imajući u vidu da je jedan trenutno u SAD, a drugi u Uzbekistanu, nameće se logično pitanje ima li na Balkanu mesta za fudbalske poštenjačine.

"Nažalost, niste daleko od istine. Srpski fudbal je na lošem glasu i poslednji rezultati mlade i A reprezentacije ne ulivaju nadu da će stvari krenuti na bolje. Svima nama koji radimo u inostranstvu nije prijatno kada čujemo da je naš nacionalni tim izgubio 5:0 od Ukrajine ili 6:1 od Nemačke. To ostavlja negativne posledice i na neke buduće angažmane. Kada se neki klub dvoumi između hrvatskog i srpskog trenera, naravno da će se opredeliti za Hrvata jer je njihova reprezentacija druga na svetu. Ja sam imao ludu sreću da sam izabran za selektora Uzbekistana, iako mi je jedan od protivkandidata bio Nenad Gračan. Moramo pod hitno nešto da učinimo kada je reč o imidžu srpskog fudbala, inače nam se ne piše dobro", istakao je Drulović.

