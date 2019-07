(UŽIVO, VIDEO) PAVKOV POGAĐA NA MARAKANI: Crvena zvezda - Radnički Niš (1:0)

Prvo poluvreme

41. minut - GOOOOOL 1:0 Pavkov! Jevtović je centrirao u pet metara gde je Pavkov zahvatio glavom i zatresao mrežu

40. minut - Kontra Nišlija, Borjan izlazi van kaznenog prostora, ali ga u pokušaju loba Čumić pogađa u glavu

38. minut - Sada je Jevrović probao glavom, ali još jednom lopta ide kraj gola

33. minut - Nakon centaršuta Žandera Ben nije uspeo da dobro zahvati loptu pa je njegov šut otišao daleko iznad gola Nišlija

30. minut - Sudija je prekinuo meč na minut da se igrači osveže, jer je temperatura iznad 30 stepeni

25. minut - Nemanja Tomić je šutirao sa 17 metara, ali lopta ide kraj gola Borjana

22. minut - Dobar okret i udarac Bena. Od svega samo korner

18. minut - Posle kornera Bena skočio je Babić, a njegov udarac glavom nije išao u okvir gola Nišlija

15. minut - KAKVA PRILIKA ZA RADNIČKI! Čumić je primio loptu na desetak metara od gola, dva puta je njegov šut izblokiran, dok je treči udarac završio kraj stative

13. minut - Solidna kontra Radničkog i pokušaj Mihajlovića, koji je otišao kraj gola

6. minut - Pavkov je probao iz slobodnog udarca, lopta je otišla pored gola

5. minut - Crvena zvezda ima potpunu inicijativu, ali bez prilika

1. minut - Utakmica je počela

CRVENA ZVEZDA (4-1-4-1): Borjan – Degenek, Pankov, Babić, Žander – Kanjas, Jovančić – Jevtović, Ben, Simić – Pavkov.

RADNIČKI (4-2-3-1): Petrović – Todorovski, Stevanović, Ostojić, Đorđević – Todorovski, Bondarenko – Čumić, Tomić, Batrović – Mihajlović.

Prethodnu sezonu ovi timovi su završili na prve dve pozicije, a njihovi mečevi bili su izuzetno kvalitetni i zanimljivi, pa treba očekivati odličnu utakmicu.

Crveno-beli su sezonu započeli pobedom na domaćem terenu nad ekipom Javora, a rezultat je bio 2:0.

Nišlije su na startu sezone na domaćem terenu savladale ekipu novosadskog Proletera, a rezultat je bio 3:0.

Tokom prethodne sezone odigrali su tri međusobna susreta, uz dva trijumfa Crvene zvezde i jedan remi. Prvi meč Beograđani su kao domaćini rešili u svoju korist rezultatom 2:0, dok je drugi završen podelom bodova nakon rezultata 2:2. Meč odigran u okviru plej-ofa crveno-beli su rešili u svoju korist rezultatom 3:0.

Crveno-beli su već ušli u seriju dobrih rezultata, a meč sa Nišlijama je veoma važan za ’’pumpanje’’ samopouzdanje uoči važnih evropskih okršaja. Šef stručnog štaba Vladan Milojević istakao je da su njegovi igrači maksimalno fokusirani na svaki naredni meč, kao i da očekuje tešku utakmicu protiv rivala koji polako ’’hvata zamajac’’ nakon slabijeg starta:

’’Igramo derbi protiv ekipe koja je bila fantastična prethodne sezone. Poput mnogih klubova iz Srbije, imaju problem da ih je napustio veliki broj kvalitetnih igrača. Došao im je novi trener, strateg kojeg veoma cenim, ali gospodin Krunić nije mogao da primeni sve zamisli u kratkom periodu. Pratili smo utakmice Radničkog u Evropi i navijali za njih, ali su zbog neuigranosti ispali od Flore. Pobeda u prvom kolu nagoveštava da hvataju zamajac i da će se posle ispadanja iz Evrope fokusirati na prvenstvo. Mi ne menjamo našu percepciju i filozofiju i spremamo se maksimalno fokusirani na novi izazov. Sa žaljenjem moram da kažem da ćemo izgubiti Branka na duži period, a sve to mora da ojača nas i njega. Moramo da nadomestimo njegov izostanak, a nadam se da će se on vratiti brže nego što se predviđa i to još jači. Ne volim kada povrede sputaju igrače, ali život je takav. Nemamo mnogo vremena, moramo da damo minutažu i fudbalerima koji nisu potpuno spremni. Možda Jovičićevu ulogu dobije neko od igrača kome nije primarna, ali videćemo kakva će biti situacija.’’



Gosti u ovaj meč ulaze sa značajno izmenjenim sastavom u odnosu na prethodnu sezonu, što se odrazilo i na nastupe na startu evropskih kvalifikacija, ali sve u klubu raduje povratak na teren nekih od značajnih prvotimaca. Šef stručnog štaba Simo Knežević istakao je da će tim i pored kadrovskih problema pokušati da izbori pozitivan rezultat:

’’Drago mi je što je Radnički u poslednjih nekoliko godina pokazao kvalitet u svim strukturama, od organizacije kluba do igračkog kadra, pa se zbog svega toga ova utakmica naziva derbijem. Mi smo svesni koliko je Crvena zvezda jaka. Daćemo sve od sebe da se Zvezdi žestoko suprotstavimo i pokušaćemo da ostvarimo povoljan rezultat. Specijalna motivacija nije potrebna za ovu utakmicu. Moji igrači su dobro raspoloženi i spremni da pruže maksimum kako bismo došli do rezultata koji svi priželjkujemo. Već znate da neću moći da računam na Melega i Jirku, kao ni na povređenog Nomu, ali ću na raspolaganju imati opravljene Haskića, Stojanovića i novajliju Kneževića. U zavisnosti od stanja na terenu donećemo odluku koliko će minuta Knežević dobiti na ovom meču, jer je sa nama tek dva-tri dana. Po bokovima u fazi napada će najverovatnije igrati Čumić i Tomić, a Mihajlović je golovima i borbenošću na prethodna dva meča pokazao da je veoma dobar fudbaler, tako da će on biti u samom špicu napada. Odbranu nećemo menjati u odnosu na duel sa Proleterom, a još tražimo rešenje za poziciju koju pokriva Noma i odluku ćemo doneti na dan utakmice.’’

