ĆASKAJ UŽIVO SA KALABOM: Partizan poziva Grobare da uživo razgovaraju sa Strahinjom Pavlovićem!

Ćaskaj uźivo sa Kalabom! Ako si oduvek źeleo da proćaskaš sa svojim omiljenim fudbalerom,a za to nisi imao priliku tvoj voljeni klub misli na tebe. Budi sa nama u ponedeljak 29.jula 2019.godine od 16h15min -16h35 na zvaničnom Instagram profilu FK Partizan @partizanbelgrade ,uključi se na opciju 'Story' i prijavi se za video poziv sa Strahinjom Pavlovićem. @pavlovic_strahinja3 Strahinja će izdvojiti uźivo nekoliko minuta za svakog od vas i odgovarati na pitanja koja te zanimaju. Vidimo se u ponedeljak!

