HUMANITARNA MISIJA DEJANA STANKOVIĆA: Deca sa smetnjama u razvoju na kampu Deki 5 (VIDEO)

Druga sezona fudbalskog kampa "Deki 5", koja se od 21. jula do 24. avgusta održava na Zlatiboru i Kopaoniku ima i humanitarni karakter.

"Od 2009. godine u okviru našeg kluba funkcioniše sekcija za osobe sa smetnjama u razvoju i invalididetom. Na kampu Deki 5 na Kopaoniku učestvovale su osobe sa Daunovim sindromom, deca sa autizmom, oboleli od dečije cerebralne paralize, osobe sa intelektualnim teškoćama i deca bez roditeljskog staranja. Svi oni su prethodnih sedam dana zaista uživali, njihovoj sreći nije bilo kraja, bili su oduševljeni", izjavio je prvi čovek kluba Aca Kovačević, nekadašnji selektor futsal selekcije Srbije.

foto: Kamp Deki 5

Kako je naveo, najbolje od svega je što su ih sva ostala deca na kampu sjajno prihvatila, družili su se i zajedno se radovali.

foto: Kamp Deki 5

"Kamp Deki 5 je omogućio da se postigne ono o čemu svi pričamo i težimo, a to je inkluzija i to u punom smislu te reči. Sve to je za njih bilo od izuzetne važnosti, jer su dobili mogućnost da budu jednaki i da ravnopravno učestvuju u svim aktivnostima na kampu", konstatovao je Kovačević i izrazio veliku zahvalnost Dejanu Stankoviću na realizaciji ovog projekta.

