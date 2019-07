MILOŠ DEGENEK ISKRENO: Liga šampiona, ponovo... Što da ne?! Ali, prvo da prođemo Helsinki!

Povratak Miloša Degeneka u Crvenu zvezdu posle šest meseci provedenih u Saudijskoj Arabiji dočekan je sa oduševljenjem kod navijača bivšeg prvaka Evrope iz 1991. godine. Momak koji je prošle godine plenio borbenošću i kvalitetom u Ligi šampiona, ponovo je adut trenera Vladana Milojevića u pohodu na najelitnije klupsko fudbalsko takmičenje.



- Drago mi je što sam se vratio! I kad sam odlazio rekao sam da nisam završio stvari u Crvenoj zvezdi - rekao je Miloš Degenek, a potom otkrio kako je došlo do povratka na Marakanu:

- Kad sam završio sezonu u Saudijskoj Arabiji došao sam u Beograd. Video sam se sa Mitrom Mrkelom i Zvezdanom Terzićem i sva trojica smo počeli da se šalimo na temu mog povratka u Zvezdu. Tada to nije bilo ozbiljno. Kad sam otišao na pripreme sa Al Hilalom nova uprava počela je da sklanja stare igrače i tako pokazuje moć. Sklonili su Karlosa Eduarda, Sorijana, Botiju... Meni su odmah rekli da tražim klub. Hteli su da me prodaju u Kinu. To nisam želeo, samo Evropa me je zanimala, a Crvena zvezda je izrazila želju da se vratim. Bio je to težak proces, nedelju dana... A, sve je moglo biti gotovo za dva dana da su hteli iz mog bivšeg kluba.



Crvena zvezda i ove godine želi plasman u Ligu šampiona, prošlogodišnji tim je prilično promenjen.



- Priključio sam se u drugom kolu, ekipa je kvalitetna, pojačana na mnogim pozicijama. Verujem da može da se ponovo desi Liga šampiona. Mi ćemo sve da uradimo da se to dogodi.

Potom je Miloš Degenek analizirao ekipu, u odnosu na prošlu sezonu.



- Prošle godine bilo je dosta više emocija sa Vujadinom Savićem, Nemanjom Radonjićem, Nenom Krstičićem, Slavoljubom Srnićem... Sad je više stranaca, ali strast i želja su ostali isti. Isto se grize na terenu, svi žele da igraju, niko se ne štedi... Vujadin je Zvezdino dete, uvek uz tribinu, zato je imao posebnu ulogu u svlačionici... Mentalitet kod sadašnje ekipe je drugačiji. Tim mora da bude zajednica i da vuče ka istom cilju. Emocije ćemo kompenzovati na druge načine.



Crveno-bele u Helsinkiju u sredu od 18.00 sati očekuje utakmica na podlozi sa veštačkom travom što može da bude problem.



- Totalno drugačija podloga u odnosu na onu na kojoj igramo. Tvrda i daleko brža. Domaćin će morati da juri golove, da napada... Bilo bi dobro da mi odmah postignemo gol i smirimo utakmicu. Navikli su na teren, to im je prednost, ali mi ćemo se spremiti željni da ih prođemo.

Miloš Degenek trebalo bi da tokom sezone igra u paru sa Nemanjom Milunovićem.

- Milunović je iskusan i kvalitetan igrač, smiren, porodičan čovek. Nismo imali priliku da igramo zajedno. Dobro je pojačanje za Zvezdu. Došao je kad sam otišao. Videćemo hoćemo li igrati zajedno...

Zvezdin defanzivac podsetio je da mu je odlazak u Saudijsku Arabiju teško pao, zbog nostalgije.

- U Arabiji mi je nedostajala porodica, majka, otac, brat i atmosfera u svlačionici. Falilo mi je da me porodica gleda uživo. Nije bilo emocije u svlačionici, da posle utakmice izađemo negde na večeru.

Ove sezone debitovao je za Crvenu zvezdu protiv Radničkog (2:0), a sa klupe je gledao utakmicu protiv Helsinkija. O ambicijama ove sezone kaže.

- Moramo da gledamo korak po korak... Prvenstvo, pa Liga šampiona... Ne mogu da idem toliko unapred. Nadam se, a o tom potom. Emocija... Preznojio sam se na klupi protiv Helsinkija. Bilo je više od 30.000 ljudi na stadionu. Sjajna atmosfera. Daj Bože da budemo svi živi i zdravi, žao mi je što se desila povreda Jovičiću.

Crvena zvezda je prošle sezone bila u "grupi smrti" Lige šampiona, sa Liverpulom, PSŽ i Napolijem. Naredna prepreka na putu do elite biće danski Kopenhagen.



- Dobro smo se snašli u Ligi šampiona jer nismo bili favoriti u grupi. Kopenhagen je veliki klub, igrali su dosta puta Ligu šampiona, ali prvo da prođemo Helsinki. Bog će da odluči šta će biti...

Al Hilal je prošlu sezonu završio na drugom mestu na tabeli, sa samo bodom manje od prvaka Al Nasera.



- Liga u Arabiji je dobra, ima dosta velikih imena, domaći igrači nisu loši. Ulažu veliki novac, tamo je otišao i naš Danijel Aleksić iz Turske, posle sjajne sezone. Ima dosta utakmica, dve nedeljno. Baš kvalitetno prvenstvo.



Devojka za sve Desni, bek, štoper, golman... Miloš Degenek je ranije u Zvezdi igrao štopera, a u Helsinkiju mogao bi da počne kao desni bek, baš kao na meču protiv Radničkog.

- Tu sam da ispunim šefove želje. Da li ću biti golman, štoper, zadnji vezni, desni bek... Nije važno. Ja sam profesionalac. Kako trener kaže, tako će biti - tvrdi Degenek.



Mocartov grad Salcburg - lep osećaj Miloš Degenek bio je jedan od ključnih igrača Crvene zvezde prošle godine, kada je izbačen Salcburg. Ovog leta posetio je Mocartov grad.

- Kad je Al Hilal dolazio na pripreme u Austriju, sleteli smo na aerodrom u Salcburgu. Posle nekoliko dana otišao sam i na stadion. Bilo je lepo prisetiti se našeg meča. Stvarno lep osećaj. Dok sam igrao u Arabiji dva puta nedeljno gledao sam utakmice protiv Salcburga i Liverpula - prisetio se Degenek.

Dobar prijatelj

Đovinka dovodim u Zvezdu foto: Privatna arhiva Za šest meseci u Al Hilalu Miloš Degenek stekao je novog i iskrenog prijatelja Italijana Sebastijana Đovinka. Družio se i sa Francuzom Gomisom.

- Dobar momak. Đovinko će sigurno doći u Beograd, dogovorili smo se. Dovodim ga na Marakanu. Gomis je drugačiji tip, ali možda i on dođe - poručio je Degenek.

25

godina ima Zvezdin defanzivac

5

je broj na dresu koji nosi

33 utakmice odigrao prošle sezone za Zvezdu

