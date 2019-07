SLIKA ARKANA I LEGENDI ZVEZDE O KOJOJ BRUJI INTERNET: Za šta su se uhvatili Prosinečki i Momčilović?! (FOTO)

Prosinečki i Momčilović našli su se u društvu Arkana, a ono što je interesantno je to da se oba fudbalera drže za polni organ pred tadašnjim vođom navijača Crvene zvezde.

O odnosu sa Željkom Ražnatovićem nedavno je govorio i Dejan Savićević, treći as iz najuspešnije ere crveno-belih.



- On je preuzeo navijače. I njegovi prvi “Tigrovi” bili su sačinjeni od navijača. zašto se baš desilo da on to preuzme, ne znam. Ali jeste bio glavni među navijačima. Kada smo igrali u Glazgovu Kup Šampiona, otišli smo dan ranije. kad na dan utakmice, ja ne mogu da verujem, dolazi on sa grupom navijača. Crvena kapa, šuškavac crveni preko trenerke i onaj njegov roleks od dvesta trista hiljada maraka. Ja kažem: Željko, odakle ovamo, prošpijaće te neko. “Neće niko”, kaže on.

Izašao sam na poluvremenu. I vidim ga sa policajcima ispod tribine. Ja umirem od smeha, on menja kape sa njima, slikaju se. Malo, po malo, seda čovek u drugom poluvremenu na klupu.I na kraju se vratio on, ali rekoh gde da dolazi ovamo. da je Francuska, Belgija, pa može se uteći, a gde ćeš ovde, sve voda oko tebe. Posle je počeo rat i taj deo je priče poznat.- iskren je Savićević u velikom intervjuu “Nedeljniku” .

