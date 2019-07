SAMI HIPIJA SAMO ZA KURIR: Liverpul je osvojio Ligu šampiona zbog Crvene zvezde!

Stvarno car! Legendarni Finac, koji je punih 10 godina nosio dres slavnog engleskog kluba, kaže da je Zvezda prošle godine pogurala „redse“ do pehara Lige šampiona

Šampioni s šampionima! Legenda Liverpula Sami Hipija i Kurir zajedno u Helsinkiju!

Nekadašnji fudbaler crvenih, koji je čak 10 godina nosio dres kluba sa Enfilda, pristao je na kratak razgovor sa našim novinarom, pokazavši da je odlično upoznat sa istorijom i tradicijom Crvene zvezde.

- Poslovno sam došao u Helsinki, ovde sam nekoliko dana - počeo je razgovor za Kurir Sami Hipija.

Upitali smo Samija Hipiju za komentar prošlogodišnjeg meča Crvene zvezde i Liverpula u Ligi šampiona, kada su crveno-beli slavili rezultatom 2:0.

- Neverovatna utakmica (smeh)... Liverpul je bio veliki favorit, ali mislim da nisu ozbiljno shvatili Crvenu zvezdu. I onda se desio poraz. Nadigrani su. Crvena zvezda je bila bolja u tom meču. Onaj visoki momak što je dao dva gola (Milan Pavkov) stvarno je imao veče - kazao je Hipija, a potom dodao:

- Mislim da je konačan ishod Lige šampiona najbolji pokazatelj kako su trener Jirgen Klop i fudbaleri Liverpula shvatili poraz u Beogradu. Bila je to dobra opomena. Na kraju su osvojili Ligu šampiona. Opet, sve čestitke Crvenoj zvezdi, jer nije mala stvar pobediti prvaka Evrope. Lično, a mislim da to misli skoro ceo grad, voleo bih da konačno Liverpul osvoji Premijer ligu. To je san svih nas kojima je Enfild na srcu (smeh).

Selfi? Nema problema!

foto: Kurir

Na kraju razgovora, Sami Hipija je s oduševljenjem prihvatio da uradi selfi sa novinarom Kurira, posebno kada smo mu objasnili da je ovakav vid komunikacije našeg lista i poznatih sportista postao naš zaštitni znak.

foto: Kurir

- Selfi? Nema problema! Veliki pozdrav za sve u Srbiji - poručio je Sami Hipija.

Veliko rivalstvo POŠTOVANJE ZA VIDIĆA U isto vreme kada je Sami Hipija nosio dres Liverpula, za velikog rivala, Mančester junajted, igrao je Srbin Nemanja Vidić. - Nemanja je bio veliki igrač, sjajan defanzivac i zaštitni znak Mančester junajteda. Veliko poštovanje za njega - rekao je Hipija.

