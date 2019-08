PARTIZANOV JAPANAC U BEOGRAD DOVEO LIČNOG KUVARA: Takuma Asano nigde ne mrda bez četvorice saradnika koje sam finansira! (FOTO)

久しぶりにこの方達と会うことができました! 寿人さんが集めてくれて元広島組で食事をしました! 偉大な先輩達と楽しい時間を過ごすことができ、また改めて頑張ろうと思えた夜でした! ありがとうございました! 『感謝。』 #元サンフレッチェ広島 #偉大な先輩 #佐藤寿人 #塩谷司 #西川周作 #感謝。

