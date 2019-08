Jevtović za 2:0! 👌 - Ovo je gol za mog kuma @bakula_3 - poručio je Jevtović posle meča. #crvenazvezdafk #crvenazvezda #zvezda #fkcz #czv #zvezdaježivot

A post shared by FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) on Aug 9, 2019 at 12:22pm PDT