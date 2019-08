OZIL I KOLAŠINAC SE OPASNO ZAMERILI LOKALNOJ BANDI U LONDONU: Dvojac ne putuje u Nukasl! IZA OBIČNE PLJAČKE SE IPAK KRIJE NEŠTO VELIKO (FOTO)

Dan posle završetka američke turneje, fudbaleri Arsenala doživeli su ogromnu neprijatnost - napad "hladnim" oružjem!



Vezista londonskog kluba Mesut Ozil vozio se automobilom sa saigračem Seadom Kolašincem, kada ih je napala grupa razbojnika sa noževima u rukama.



Nemački vezista je ostao za volanom, a "bosanski Hulk" je izašao iz vozila i goloruk krenuo na napadače. I uspeo je da ih "razjuri"!

Arsenal će novu sezonu Premijer lige otvoriti protiv Njukasla na Sent Džejms Parku, ali će na to gostovanje otići bez dvojca Kolašinac – Ozil. Kako je naveo trener, to je učinjeno iz sigurnosnih razloga!

IZA OBIČNE PLJAČKE SE IPAK KRIJE NEŠTO VELIKO

"Klubu je bezbednost igrača i njihovih porodica na prvom mestu, zbog toga neće putovati", saopštio je Arsenal.

To je inače bila i inicijalna kapisla da se ostrvski mediji raspištu, pa je tako u novine dospela i inoformacija da su se Ozil i Kolašinac opasno zamerili lokalnoj bandi!

oziol i kolašinac se zamerili lokalnoj bandi? foto: AP

Navodno, Kolašinac i Ozil su poslednjih dana bili deo nekoliko incidenata, a sve se dogodilo u blizini njihovih kuća. Srećom, nisu povređeni i na sigurnom su.

Postoje sumnje da su se opasno zamerili jednoj od uličnih bandi u Londonu. Zbog toga je nemački fudbaler unajmio i dodatno osiguranje koje čuva njegov dom.

kurir.rs / kurir sport

Kurir