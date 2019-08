POVREDE PAVKOVA I BENA MUČE TRENERA ZVEZDE: Ko će sad da ga da Dancima?

Sve je jasno ko dan. Crvena zvezda mora da postigne bar jedan gol u sutrašnjem revanš meču sa Kopenhagenom kako bi ostala u trci za Ligu šampiona. Posle beogradskih 1:1, izabranici Vladana Milojevića moraju do trijumfa ili do remija sa minimum dva postignuta gola.



Samo jedno nije jasno. Ko će biti taj najistureniji igrač koji će napasti Dance i tresti im mrežu. Jer prva dva kandidata za to mesto Milan Pavkov i El Fardu Ben, kako sada stvari stoje, neće moći da pomognu saigračima.



Alternative



Ima Zvezda naravno još napadača u timu, pa će mesto u špicu zauzeti ili Ričmond Boaći ili Aleksa Vukanović. Kada je reč o fudbaleru iz Gane, on u poslednje vreme nije ni blizu nekadašnjeg kvaliteta igre, pa je najrealnija opcija da udarnu iglu crveno-belih protiv Kopenhagena odigra Vukanović.

Nema sumnje da se radi o momku koji ume da trese mreže, dokazao je to prošle godine u Superligi, ali je činjenica i da mu fali kontinuitet i da nije uobičajeno da svih 90 minuta provede na terenu. A možda i više ako dođe do produžetaka. S druge strane, to može biti sjajna šansa za njega da se nametne treneru za naredne utakmice, a samim tim i motiv da da i više nego što misli da može.

foto: @starsport



Kobni primicač



Muhamed el Fardu Ben ima probleme sa primicačem, a povredu vuče još od duela sa Helsinkijem u Finskoj. U prvom meču sa Kopenhagenom igrao je petnaestak minuta i samo pogoršao stanje povrede, pa zbog toga poslednjih dana ne trenira punim tempom. A tako rovit teško da će moći da pomogne crveno-belima u Danskoj.



Kada je reč o Milanu Pavkovu, strelcu toliko važnih evropskih golova za Zvezdu, on je na terapijama i tretmanima primanja krvne plazme, ali su šanse da se nađe među putnicima u Dansku svedene na minimum. Čak i da se proceni da bi mogao da odigra neko vreme, pitanje je da li je susret sa Kopenhagenom vredan mogućnosti da se centarfor njegovih kvaliteta izgubi na duži vremenski period.

Ogromno interesovanje STADION ĆE BITI DUPKE PUN

Nakon što je prvi meč Crvene zvezde i Kopenhagena u Beogradu gledalo više od 40.000 ljudi, na Telija Parkenu će poseta biti gotovo identična. Prema vestima koje stižu iz Danske, u prodaji je ostalo još samo 1.000 ulaznica, pa nema sumnje da će svih 38.065 gledalaca zauzeti svoja mesta na tribinama.



Arapi kupuju u Ljutice Bogdana AL FATIH NUDI DVA MILIONA EVRA ZA BENA

Ukoliko ne zaigra u duelu sa Kopenhagenom, El Fadru Ben bi mogao da ostane bez prilike da se oprosti od navijača Crvene zvezde. Za fudbalera sa Komorskih Ostrva zainteresovan je Al Fatih, a klub iz Saudijske Arabije spremio je ponudu od dva miliona evra za njegove usluge, pišu ovdašnji mediji, a interesovanje za Bena pokazao je i turski Konjaspor.

Kurir / Gojko Filipović

Foto: @starsport

Kurir